شراكة لصندوق خليفة لتطوير المشاريع مع «فيسبوك»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

وقّع صندوق خليفة لتطوير المشاريع، مذكرة شراكة مع شركة «فيسبوك»، بهدف توفير التدريب والدعم لرواد الأعمال من النساء في دولة الإمارات، من خلال مبادرة «فيسبوك» العالمية SheMeansBusiness، في مركز أبوظبي للشباب.

وتنص المذكرة على تقديم برنامج تدريبي مجاني لنحو 1000 من رائدات الأعمال على مستوى الدولة، بإشراف وإدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع، ويتضمن البرنامج مجموعة من الدورات التدريبية التي تتناول عدداً من الموضوعات الهامة في مجال ريادة الأعمال، ومنها تحديد مصادر الأفكار التجارية، وتعزيز فرص نمو المشروع على المستويين الإقليمي والدولي.

وقالت موزة عبيد الناصري الرئيس التنفيذي بالإنابة، في صندوق خليفة لتطوير المشاريع: «إن شراكتنا مع شركة «فيسبوك» تنسجم مع استراتيجية صندوق خليفة لتطوير المشاريع الرامية لدعم المرأة، وتمكينها، كما تعكس جهود الصندوق لتوفير الفرص والتدريب والتمويل للنساء في الدولة».

وتعليقاً على هذه الشراكة، قالت ديريا ماتراش، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا لدى «فيسبوك»: «تتسم هذه المنطقة بتنوعها الحيوي، كما يتصاعد دور رواد الأعمال من السيدات بشكل متسارع، ولذا فنحن فخورون بلعب دور أساسي في هذا الحراك بالتعاون مع صندوق خليفة».