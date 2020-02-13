8.7 مليار درهم أرباح «اتصالات»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت مجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات» ارتفاع أرباحها الموحدة العائدة إلى حقوق ملكية المساهمين إلى 8.69 مليار درهم في العام 2019، بزيادة 0.9% مقارنة بنحو 8.61 مليار في 2018.

وأوضحت الشركة، في إفصاح لسوق أبوظبي، أن إيراداتها الموحدة وصلت إلى 52.19 مليار درهم عن العام الماضي بانخفاض طفيف قدره 0.38% وذلك نتيجة انخفاض إيرادات الشركات في الأسواق الدولية وتقلب سعر الصرف لهذه الشركات مقابل الدرهم الإماراتي. وارتفع إجمالي أصول المجموعة من 125.2 مليار درهم في نهاية 2018، وصولاً إلى 128.28 مليار درهم في نهاية العام الماضي.