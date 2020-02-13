6.2 مليار لـ «إعمار» والمبيعات 19 ملياراً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أظهرت «إعمار العقارية»، أداء متماسكاً خلال السنة المالية 2019، لتخرج بصافي أرباح 6.2 مليار درهم، بنمو 1% مقارنة بـ 6.139 مليار درهم حققتها في 2018، وذلك على الرغم من تراجع الإيرادات 4% إلى 24.58 مليار درهم في 2019، من 25.6 مليار في العام السابق.

ووفقاً لبيان صادر عن الشركة، فقد حافظت «إعمار» على أدائها الإيجابي في عام 2019، حيث سجلت مبيعات عقارية في دبي بقيمة 14.95 مليار درهم. وقد جاء هذا الأداء نتيجة الاستثمار المتواصل في وضع حلول ومبادرات جديدة ومتنوعة، تهدف إلى توفير أفضل الخدمات لعملاء الشركة، إضافة إلى اهتمام المستثمرين الأجانب بالمشاريع السكنية والتجارية، ودخول مشترين جدد إلى سوق الوحدات السكنية في الإمارات.

قال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير»: «اتسم أداء إعمار خلال عام 2019 بالمرونة، مع استمرار النمو في ظل التحديات الحالية التي يشهدها السوق.

إن النجاح الذي شهدته إعمار في مبيعاتها خلال عام 2019، هو دليل على جودة منتجاتها وتميز الأشخاص الذين يقفون وراءها. ومع بداية كل عام، نضع لأنفسنا أهدافاً أكثر طموحاً من العام السابق في كافة المجالات التي نعمل بها، لضمان الحفاظ على مستويات الثقة التي ارتبط بها اسم الشركة. وقد أدت الجهود المستمرة في رفع فاعلية مواردنا ومراجعة أساليب العمل، إلى المساهمة بشكل مباشر في تطور أداء الشركة ونتائجها».

وأضاف قائلاً: «من أهم أولوياتنا استقطاب أفضل المواهب للاستمرار في تحقيق أهداف الشركة. كما يعمل فريق الإدارة بجهد كبير ومستمر، على تعزيز مستويات خدمة وسعادة العملاء، إضافة إلى تحقيق نتائج متميزة للمساهمين. كما نقوم أيضاً بتطبيق عدد من المبادرات الرقمية الجديدة التي ستضيف قيمة كبيرة للعملاء، من خلال تطوير منتجات وخدمات الشركة».

وقامت «إعمار» بتسليم أكثر من 63 ألف وحدة سكنية في دبي والأسواق الدولية حتى اليوم.

ويجري العمل حالياً على تطوير أكثر من 30 ألف وحدة سكنية في دولة الإمارات، وأكثر من 14 ألف وحدة في الأسواق الدولية، وبلغ إجمالي قيمة المبيعات المتراكمة للوحدات قيد الإنجاز 45.79 مليار درهم، تبلغ حصة السوق المحلية منها 33.73 مليار درهم، سيتم احتساب إيراداتها خلال السنوات القادمة.



80 % إشغال الفنادق



وسجلت الفنادق التابعة لمجموعة إعمار للضيافة (ومن ضمنها الفنادق التي تتولى إدارتها) في دبي معدلات، إشغال بلغت 80%، ما يفوق المتوسط العام في قطاع الفنادق.

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إعمار الدولية



وسجلت عمليات إعمار الدولية نمواً بنسبة 43% في الإيرادات التي وصلت إلى 4.4 مليار درهم في 2019، مقارنة بـ 3.08 مليار درهم في عام 2018، ويعود ذلك ـ إلى حد كبير ـ إلى عملياتها في مصر والهند. وتمثل عمليات «إعمار الدولية» 18% من إجمالي إيرادات المجموعة.

وفي عام 2019، حصلت شركة إعمار مصر على قطعة أرضٍ تبلغ مساحتها 500 فدان في مدينة الشيخ زايد، لإنشاء مجمّع متعدد الاستخدامات سيشكل إضافة كبيرة إلى محفظة إعمار العقارية وتوسعها غربي القاهرة.



2.7 مليار ربح «إعمار للتطوير».. والإيرادات 12.75



حققت «إعمار للتطوير» خلال العام 2019 أرباحاً صافية بلغت 2.7 مليار درهم وإيرادات قدرها 12.746 مليار درهم. وأطلقت «إعمار للتطوير» خلال العام، 22 مشروعاً جديداً في مختلف وجهاتها بدبي، وباعت 70% من الوحدات التي أطلقتها في العام 2019، وهذا ما يؤكد وجود علاقة راسخة بين العملاء وعلامة «إعمار» التجارية التي تتمتع بقيمةٍ كبيرة بالنسبة لهم. كما أطلقت إعمار للتطوير ثلاثة مجمّعات سكنية جديدة في العام 2019، وهي «المرابع العربية 3»، و«ميناء راشد»، و«ذا فالي»، وهي المشروعات التي شهدت عمليات بيع سريعة، لتؤكد بذلك الطلب المتنامي على المجمّعات السكنية والمنازل العائلية. وشملت المشروعات التي أطلقتها الشركة في العام 2019 «ذا بالاس»، و«بيشور»، و«كريك إيدج» في خور دبي؛ و«شمس»، و«جوي»، و«ربيع» في المرابع العربية 3؛ و«جراند بلو»، و«ساوث بيتش - بيوت العطلات» في «إعمار بيتشفرونت»، إلى جانب «جرين فيو»، و«بارك سايد» في مجمّع «إعمار الجنوب». إضافة إلى ذلك، فقد أطلقت «إعمار للتطوير» عدداً من المشروعات في مجمّعات «دبي هيلز استيت»، و«ميناء راشد»، و«ذا فالي».