5.1 مليار لـ«دبي الإسلامي».. وتوصية بتوزيع 35% وتملك الأجانب إلى 40%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلن بنك دبي الإسلامي عن ارتفاع صافي أرباح المجموعة خلال عام 2019 إلى 5.1 مليار درهم، بزيادة 2% مقارنة ب 5 مليارات درهم في 2018. وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 35%، خاضعة لموافقة الجمعية العمومية، كما أوصى بزيادة نسبة تملك الأجانب حتى 40%؛ حيث تخضع لموافقة الجهات التنظيمية والرسمية.

ارتفع إجمالي الدخل إلى 13,68 مليار درهم، بزيادة نسبتها 17% على أساس سنوي، مقارنة ب 11,73 مليار درهم، وارتفع صافي الدخل إلى 9,27 مليار درهم، بزيادة نسبتها 13% على أساس سنوي، مقارنة ب8,20 مليار درهم.

وحافظت المصاريف التشغيلية على استقرارها عند 2,36 مليار درهم، مقارنة ب2,32 مليون درهم في عام 2018، وارتفع صافي الأرباح التشغيلية قبل احتساب مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 17٪ على أساس سنوي ليصل إلى 6,9 مليار درهم.

وارتفع صافي التمويلات واستثمارات الصكوك إلى 184.2 مليار درهم، بزيادة 5% على أساس سنوي، وبلغ إجمالي الموجودات 231.9 مليار درهم، بزيادة 4% وارتفعت ودائع المتعاملين إلى 164.4 مليار درهم، بزيادة 6%. ووصلت ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير إلى 54.6 مليار درهم في عام 2019، لتمثل نسبة 33٪ من ودائع المتعاملين، وبلغت نسبة التمويل إلى الودائع 92٪. ووصلت قيمة محفظة أعمال الصكوك ذات الهامش المرتفع لدى البنك إلى 33 مليار درهم بنهاية عام 2019، مقارنة ب31 مليار درهم في عام 2018.

وبلغت ودائع المتعاملين 164 مليار درهم بنهاية عام 2019، مقابل 156 مليار درهم في نهاية عام 2018.

تعزيز آفاق النمو

وقال محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي، ورئيس مجلس إدارة «بنك دبي الإسلامي»: شهدت دولة الإمارات على مدار السنوات العشر الماضية، العديد من التطورات على صعيد الجهود التنظيمية، الأمر الذي عزز من آفاق النمو اقتصادي، وساهم في رفع وتيرة التدفقات الاستثمارية، وزيادة أعداد الزوار. ومع الاستعدادات للانطلاق في أكبر استراتيجية عمل وطنية للنهوض بمستقبل البلاد، فإن المكانة المتميزة والقوية التي يتمتع بها بنك دبي الإسلامي ستؤهله للاستفادة من هذه الفرص الاستثمارية الكبيرة ضمن الأسواق المحلية والعالمية على حد سواء.

وأضاف: يمتاز النظام المصرفي والأسواق المالية في دولة الإمارات بالقوة المالية، ويتمتع النظام المصرفي والأسواق المالية بوضع قوي لرأس المال، فقد تم تصنيف سوق دبي المالي بين الأسواق الثلاثة الأولى الأفضل أداء في المنطقة لعام 2019، مما يؤكد بوضوح الدور المهم الذي تلعبه الإصلاحات الحكومية على صعيد السياسات الاستثمارية، ويساهم في تعزيز مكانة دبي مركزاً مالياً رائداً في المنطقة.

وذكر محمد إبراهيم الشيباني: «ساهم النمو الذي شهدته أعمال البنك على مدى السنوات الماضية في نمو الميزانية العمومية لتبلغ أكثر من 230 مليار درهم، مع تجاوز القيمة السوقية حاجز ال10 مليارات دولار. ومع الأحداث والفعاليات الاقتصادية الكبرى التي سيشهدها عام 2020، سيواصل بنك دبي الإسلامي تركيزه على العمل بشكل استراتيجي؛ لتنمية قاعدة العملاء، وزيادة القيمة للمساهمين».

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التجربة الرقمية

وقال عبدالله الهاملي، العضو المنتدب ل«بنك دبي الإسلامي»: تتجه دبي نحو تحقيق نمو اقتصادي أقوى، مع ارتفاع إجمالي الناتج المحلي، وزيادة حجم التجارة غير النفطية؛ نتيجة الإصلاحات الاقتصادية الإيجابية التي تواصل جذب الاستثمارات إلى الإمارة. ويؤكد بنك دبي الإسلامي، التزامه بتطوير القطاعات الرئيسية التي تقود مسيرة النمو، بما يضمن تعزيز الجاذبية التنافسية لسوق دبي على الخريطة العالمية.

وأضاف الهاملي: «في عام 2019، وضعنا الأسس الصحيحة؛ لتعزيز التجربة الرقمية لمتعاملينا، وشهد العام أحداثاً بارزةً أخرى؛ منها: إطلاق مختبرنا وأكاديميتنا الرقمية. هناك مستقبل مشرق بانتظار المؤسسات المالية التي تتبنى نهج التقدم التكنولوجي، وسنواصل في بنك دبي الإسلامي المحافظة على مكانتنا وحرصنا على تزويد متعاملينا بأفضل الخدمات والتجارب المصرفية المتميزة».

الابتكار والتميز

وقال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بنك دبي الإسلامي»: عملنا وما زلنا نعمل على تطوير قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية، ونتطلع لجعل البنك مرجعاً للابتكار والتميز في هذا القطاع بأكمله، وهو ما يدفعنا إلى مواصلة العمل على توفير أفضل الخدمات الرقمية التي لمس متعاملونا مزاياها الإيجابية بالفعل.

وأضاف شلوان: على الرغم من تحقيق نمو عضوي أعلى بكثير من معدلات السوق على مدار السنوات الخمس الماضية، والتي اتسمت بتسجيل معدل نمو سنوي مركب 13٪، (الموجودات بين عامي 2014-2019)، فإننا نحرص دائماً على تسريع وتيرة هذا النمو. ويمثل استحواذنا على «نور بنك» خير دليل على ذلك، فمع استكمال عملية الاندماج، نكون قد أصبحنا اليوم على استعداد تام للمضي قدماً في عملية دمج وتوحيد الأنظمة بأسرعِ وقتٍ ممكن، وبما يتناسب مع تكاليف الاندماج المخطط لها في هذه الصفقة.