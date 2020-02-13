خسائر «رؤية» تمحو مكاسب «سوفت بنك»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت مجموعة سوفت بنك اليابانية، أمس الأربعاء، أن أرباحها الفصلية مُحيت بشكل شبه كامل، بعد أن تضررت شركة الاستثمار التكنولوجي اليابانية جراء خسائر في صندوق رؤية البالغ حجمه 100 مليار دولار، للربع الثاني على التوالي.

وستعمق هذه النتائج السلبية على الأرجح مخاوف بشأن قدرة ماسايوشي سون، مؤسس المجموعة، على تدبير تمويل جديد لصندوق «رؤية 2»، بينما ستعزز موقف المستثمر النشط إليوت مانيدجمنت للاستثمار التي ظهرت في الآونة الأخيرة كمساهم بارز.

ومُني صندوق رؤية بخسائر تشغيلية قدرها 225 مليار ين (2.05 مليار دولار) في الربع الثالث، مقارنة مع أرباح 176 مليار ين قبل عام، وقالت المجموعة إن أرباح التشغيل في الربع الثالث نزلت 99% لتقل عن تقديرات المحللين.

لكن سون، الذي يتسم بالحماس وبريق الشخصية، قال إن الشركة ستتجاوز هذه المرحلة الحساسة، وإنها بدأت بالفعل في الاتجاه نحو التحسن.

كما أشار شون إلى ارتفاع الأسعار لعدد من استثمارات صندوق رؤية المدرجة في البورصة، وإلى نبأ الليلة الماضية بأن قاضياً اتحادياً أمريكياً رفض دعاوى لمكافحة الاحتكار تتعلق باندماج مقترح بين شركة سبرينت التابعة لسوفت بنك، وشركة تي-موبايل يو.إس الأمريكية، وأضاف في مؤتمر صحفي بعد إعلان نتائج سوفت بنك، أن الأمور بدأت بالتغير للأفضل.

وسجلت أرباح مجموعة سوفت بنك 2.6 ميار ين في الفترة من أكتوبر/‏ تشرين الأول، إلى ديسمبر/‏ كانون الأول، مقارنة مع 438 ملياراً قبل عام. ويتضمن الرقم 332 مليار ين مكسباً يرتبط بإدراج ثانوي لمجموعة علي بابا القابضة.

وكان متوسط توقعات ثلاثة محللين في استطلاع أجرته رفينيتيف تسجيل أرباح 345 مليار ين.

وقال صندوق رؤية، إنه استثمر 74.6 مليار دولار في 88 شركة حتى نهاية ديسمبر/‏ كانون الأول وبلغت قيمة تلك الاستثمارات 79.8 مليار دولار في نهاية العام.

وتلقت قدرات سون الاستثمارية ضربة في الربع الممتد بين أغسطس/‏ آب، وسبتمبر/‏ أيلول، بعد أن سجل صندوق رؤية خسائر تشغيلية بلغت 8.9 مليار دولار.(رويترز)