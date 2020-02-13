2.6 مليار درهم أرباح «أبوظبي الإسلامي» بنمو 4٪

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

حقق مصرف أبوظبي الإسلامي، ارتفاعاً في صافي الأرباح خلال 2019 بنسبة 4% إلى 2.6 مليار درهم، مقارنة مع 2.5 مليار درهم في 2018. ونمت الأرباح التشغيلية بنسبة 4.4% إلى 3.26 مليار درهم، مدفوعة بالنمو في أصول تمويل العملاء بنسبة 3.1% إلى 81.1 مليار درهم وزيادة الدخل من الاستثمارات بنسبة 30.7% إلى 687.0 مليون درهم، إلى جانب ارتفاع الدخل من صرف العملات الأجنبية بنسبة 23.6% إلى 317.5 مليون درهم.

ارتفع صافي الإيرادات خلال عام 2019 بنسبة 2.5% إلى 5.91 مليار درهم مقارنة ب 5.77 مليار درهم خلال عام 2018، مدفوعاً بزيادة أصول تمويل العملاء وارتفاع الدخل من الاستثمارات وصرف العملات الأجنبية.

واستقر هامش صافي الأرباح عند 4.25%، على الرغم من تدني معدلات الأرباح على مستوى السوق، مدعوماً بالتأثير الإيجابي الناجم عن انخفاض تكلفة التمويل ونمو أصول تمويل العملاء.

المبادرات الرقمية

واستقرت النفقات التشغيلية عند 2.6 مليار درهم على أساس سنوي، بما يعكس نجاح مبادرات ضبط التكاليف التي أسهمت في انخفاض معدل التكلفة إلى الدخل بنحو 1%، على الرغم من استثمارات المصرف في المبادرات الرقمية والاستراتيجية الهادفة إلى دعم نمو أعمال المصرف وتحسين تجربة العملاء والارتقاء بمستوى كفاءة المصرف مستقبلاً.

وبلغ إجمالي الأصول بنهاية العام 125.9 مليار درهم، بزيادة 0.6% مقارنة ب 125.2 مليار درهم بنهاية 2018. وازداد صافي أصول تمويل العملاء 3.1% إلى 81.1 مليار درهم، مقارنة مع 78.7 مليار درهم بنهاية 2018، وازدادت مخصصات خسائر التمويل والاستثمار خلال عام 2019 بنسبة 6.1% إلى 658.1 مليون درهم مقارنة مع 620.1 مليون درهم خلال عام 2018، مع زيادة تكلفة المخاطر إلى 78 نقطة أساس سنوياً.

الودائع

ووصلت ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير إلى 1.7 مليار درهم (بزيادة نسبتها 2.5% على أساس سنوي) إلى 69.8 مليار درهم بنهاية 2019، بما يشكل 69% من إجمالي ودائع العملاء البالغة 101.4 مليار درهم مقارنة ب 67.8% خلال العام الماضي.

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إدارة فعالة للمصاريف

وقال مازن مناع، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: «أنهى المصرف عام 2019 بشكل جيد محققاً أرباحاً بقيمة 2.6 مليار درهم، بنسبة نمو 4%، وذلك بعدما نجحنا في تسجيل نمو في الإيرادات عبر وحدات أعمالنا الأساسية وواصلنا التزامنا بإدارة فعالة للمصاريف والنفقات عبر كافة أقسام المجموعة. وعلى الرغم من احتدام المنافسة على مستوى القطاع المصرفي، تمكّنا من تحقيق هذا النمو بما يعكس نجاح استراتيجيات أعمالنا وجاذبية محفظة منتجاتنا. وقد أسهم هذا الأداء القوي، مدعوماً بالتقدم المحرز على مستوى مبادراتنا الاستراتيجية، في توليد عوائد استثمار قوية لصالح مساهمينا بقيمة 18.6%».

وأضاف: «هذا النمو في الإيرادات رافقه اتباع نهج مدروس في إدارة التكاليف؛ حيث سجّلنا انخفاضاً في معدل التكلفة إلى الدخل بنحو 1% خلال 2019. وقد أظهرنا قدرة كبيرة في إدارة النفقات عبر كافة وحدات أعمال المصرف، كما نجحنا في تنفيذ عدد من المبادرات المعنية بالارتقاء بالأداء ومستوى كفاءاتنا، مما أسهم في استقرار معدل النفقات. وقوبلت الفوائد المالية التي حققتها هذه المبادرات بشكل جزئي باستثمارات المصرف في المبادرات الرقمية والاستراتيجية الرامية إلى استقطاب المزيد من العملاء الجدد ودعم نمو أعمال المصرف على الأجل الطويل».

خدمات جديدة

وأوضح: استطاع قسم الخدمات المصرفية للأفراد المحافظة على أداء جيد في السوق خلال عام 2019، ويُعزى ذلك إلى ارتفاع صافي دخل التمويل ونمو دخل الرسوم عبر منتجات البطاقات وحلول إدارة الثروات. على صعيد الخدمات المصرفية للشركات، واصلنا الحفاظ على سجلنا الحافل في تمويل وتقديم المشورة للمتعاملين في أسواق رأس المال والاستشارات في عمليات الاندماج والاستحواذ، والتمويل المشترك، وإدارة النقد، وخدمات التجارة العالمية.

وقد عززت صفقات الأعمال الجديدة من نمو محفظة أصولنا، على الرغم من التحديات التي تلقي بظلالها على السوق. كما عملنا أيضاً على تعزيز إمكانياتنا الرقمية للشركات من خلال طرح العديد من المنتجات والخدمات الجديدة الخاصة بقسم التعاملات المصرفية منها منصة: دايركت من أبوظبي الإسلامي، وهي منصّة خدمات مصرفية رقمية توفر للعملاء من الشركات محفظة من الحلول المصرفية عبر واجهة مبسطة وموحّدة، إضافة إلى الخدمات المصرفية المكتبية.

وأتم المصرف، عامه الأول من تنفيذ استراتيجية التحوّل الرقمي؛ حيث قام بإطلاق عدد من الخدمات والحلول الجديدة خلال عام 2019، بما في ذلك إدخال مزايا جديدة على خدمة تطبيق الهاتف الذكي وتمكين العملاء من الحصول على خدمات التمويل والبطاقات وتحديث بياناتهم بشكل فوري عبر التطبيق.

التوقعات

وعلى الرغم من التحديات التي تفرض نفسها على مشهد الاقتصاد الكلي، فإن التوقعات المرتبطة بالاقتصاد الإماراتي خلال عام 2020 تبدو واعدة ومشجعة، لاسيما في ضوء الخطط والبرامج التحفيزية التي تدشنها الحكومة الإماراتية بجانب معرض «إكسبو 2020 دبي»، والتي من المتوقع أن تسهم جميعاً في دفع عجلة النمو والازدهار على مستوى القطاعات الاقتصادية الرئيسية.