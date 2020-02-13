575 مليون درهم ربحية «دانة غاز».. الأعلى في 7 سنوات

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أظهرت نتائج «دانة غاز» تسجيل صافي أرباح 575 مليون درهم في 2019 مقارنة بصافي خسارة بلغ 682 مليون درهم في عام 2018.

وارتفع صافي الأرباح من العمليات التشغيلية خلال عام 2019، قبل احتساب مخصصات غير مكررة واستحقاقات تعاقدية وإيرادات مؤجلة، بنسبة 80٪ ليصل إلى 422 مليون درهم مقارنة ب235 مليون درهم في عام 2018.

جاء ارتفاع الأرباح في 2019 نتيجة للزيادة الكبيرة في الإنتاج في إقليم كردستان العراق والتي ساهمت بزيادة الأرباح بمقدار 40 مليون دولار مما عوّض جزئياً تأثير انخفاض أسعار بيع المنتجات الهيدروكربونية، إضافة إلى ذلك تأثر صافي الأرباح بشكل إيجابي؛ نتيجة لقيد أصول مالية مرتبطة بالاحتياطات واستحقاقات تعاقدية مؤجلة.



إيرادات الشركة



انخفضت إيرادات الشركة خلال عام 2019 إلى 1.68 مليار درهم، مقارنة ب 1.72 مليار درهم في عام 2018 ويرجع ذلك إلى تراجع أسعار البيع المحققة إلى جانب انخفاض الإنتاج من عمليات الشركة في مصر والتي عوّضها جزئياً ارتفاع معدل الإنتاج في إقليم كردستان العراق. وبحلول نهاية عام 2019، بلغت القيمة الدفترية للسهم 1.38 درهم.



مرونة مالية عالية



وقال الدكتور باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي للشركة: «حقّقت دانة غاز أداء قوياً، ونتائج إيجابية خلال عام 2019 مظهرة مرونة مالية عالية في عام حافل بالتحديات لقطاع النفط، وارتفع صافي الأرباح من عملياتنا التشغيلية ليصل إلى 115 مليون دولار؛ بفضل زيادة الإنتاج في إقليم كردستان العراق؛ وذلك على الرغم من انخفاض أسعار البيع المحققة. وتدعم هذه النتائج القوية توزيع أرباح نقدية هذا العام».

وأضاف: «نتطلع إلى استكمال أعمال التوسعة في إقليم كردستان العراق في موعدها؛ حيث من المتوقع بدء الإنتاج والبيع من أول خطوط معالجة الغاز في عام 2022، مما سيرفع حجم إنتاجنا إلى 650 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً. ويستحوذ الإقليم على أكثر من 90٪ من احتياطات الشركة».

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الإنتاج والعمليات



خلال النصف الثاني، أجرت الشركة مراجعة استراتيجية لأصولها في مصر؛ بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة من محفظة الأصول الاستثمارية. وتلقت الشركة منذ ذلك الحين العديد من العروض؛ حيث تعمل حالياً على وضع اللمسات الأخيرة على التقييم الفني والتجاري، وستعلن الشركة عن قرارها النهائي في هذا الصدد قبل نهاية مارس/‏‏‏آذار القادم. وخلال عام 2019، استكملت الشركة خلال الربع الثاني من العام حفر بئر «ميراك-1» في منطقة امتياز التنقيب البحري في القطاع السادس شمال العريش؛ لكن أعمال الحفر لم تسفر عن وجود موارد هيدروكربونية بكميات تجارية. ومع ذلك، لا يزال القطاع السادس واعداً للغاية؛ إذ يحتوي على 3 مكامن أخرى تنتظر أن يتم استكشافها، ولا ترتبط هذه المكامن بنتيجة حفر بئر «ميراك-1».

وفي إقليم كردستان العراق، استكملت «بيرل بتروليوم» حفر بئرين تقييميتين وصيانة 6 آبار قائمة في حقل خور مور، إضافة إلى حفر بئر تقييمية في حقل جمجمال. وأحرزت «بيرل بتروليوم» أيضاً تقدماً لافتاً في تنفيذ خططها التوسعية في خور مور والتي سترفع حجم إنتاجها هناك إلى 650 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً بحلول الربع الأول 2022 و900 مليون بحلول 2023.

وارتفع متوسط إنتاج المجموعة خلال 2019 بنسبة 5٪ ليصل إلى 66,200 برميل نفط مكافئ يومياً. وسجّل الإنتاج زيادة 18٪ في كردستان العراق إلى 31,500 برميل نفط مكافئ يومياً، وهو ما ساهم في التخفيف من أثر تراجع إنتاج الشركة في مصر 4٪ إلى 33,000 برميل.



تحصيل المستحقات



بلغ الرصيد النقدي للشركة 425 مليون دولار بنهاية 2019 ما يمثل زيادة 4٪ مقارنة بالرصيد النقدي المسجل في نهاية عام 2018.

وبلغ إجمالي الدفعات المستلمة من المستحقات المتأخرة لمصلحة الشركة 285 مليون دولار في 2019 مقارنة بنحو 334 مليون دولار في عام 2018؛ وذلك بواقع 138 مليون دولار من مصر و139 مليون دولار من إقليم كردستان العراق و8 ملايين دولار من دولة الإمارات.

وفي إقليم كردستان العراق لا يوجد أي مستحقات مترتبة لمصلحة الشركة في الإقليم بحلول نهاية العام. وفي مصر، تمكنت الشركة من خفض إجمالي المستحقات غير المسددة 21% إلى 111 مليون دولار.



وارد: تلقينا عروضاً لبيع الأصول في مصر



أعلن، باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي ل «دانة غاز» أن الشركة تلقت عروضاً من عدد من الشركات من أجل بيع محتمل لأصول في مصر.

وأفاد، في مؤتمر صحفي عبر الهاتف لمناقشة نتائج أعمال 2019، بأن الشركة ستغطي الصكوك القائمة البالغة قيمتها 397 مليون دولار والتي تُستحق السداد في 31 أكتوبر القادم من حصيلة البيع المحتمل لأصولها المصرية.

وأضاف أن الشركة تجري محادثات مع بنوك لإعادة تمويل الصكوك في حالة عدم تغطية حصيلة البيع المبلغ كاملاً أو إذا لم تتم صفقة البيع من الأساس.

وقال: «تلقينا عروضاً لجميع الأصول البحرية والبرية» في مصر، مضيفاً أن مقدمي العروض حظوا بالمرونة لتقديم عروض لامتيازات الإنتاج وحدها وليس صفقات التنقيب. (رويترز)