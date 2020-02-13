«غرفة الشارقة» تبحث مع أوزبكستان الفرص الاستثمارية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع وفد رسمي من سفارة جمهورية أوزبكستان لدى الدولة، سبل تطوير علاقات التعاون الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات المشتركة وتبادل البعثات التجارية وبناء الشراكات بين مجتمعي الأعمال في إمارة الشارقة وجمهورية أوزبكستان.

تلقت «غرفة الشارقة» خلال الاجتماع الذي انعقد في مقرها مؤخراً، بين عبدالله سلطان العويس رئيس غرفة الشارقة وباختيور ابراقيموف سفير أوزبكستان لدى الدولة، دعوة رسمية للمشاركة في منتدى طشقند الدولي للاستثمار 2020 الذي تقام فعالياته خلال الفترة من 5-6 مارس المقبل.

وتناول اللقاء آفاق التعاون والشراكة بين الجانبين بما يُسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين، وذلك بحضور محمد أحمد أمين العوضي مدير عام الغرفة، وفاطمة خليفة المقرب مدير إدارة العلاقات الدولية بالغرفة.

عوامل إيجابية

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وفي مستهل اللقاء رحّب عبدالله سلطان العويس رئيس «غرفة الشارقة»، بالوفد الأوزبكي، مؤكداً على العلاقات المتينة بين الإمارات وأوزبكستان على مختلف الصعد، والتي تشكل عاملاً إيجابياً مساعداً نحو بناء مزيد من العمل المشترك على الصعيدين الاقتصادي والتجاري بين البلدين الصديقين، لتحقيق أفضل استفادة من الفرص الاستثمارية المتنوعة لدى الجانبين، والتي تحفز على إطلاق مشاريع تعاون اقتصادي مستمر ورفع نسب المبادلات التجارية بين البلدين، بما يُسهم في تعزيز التواصل الحضاري بين الجانبين وبناء أفضل العلاقات التي تنعكس إيجاباً على مسيرة التنمية المستدامة في كلا البلدين.

وأعرب العويس عن قبول الغرفة للدعوة الرسمية بالمشاركة الفاعلة في منتدى طشقند الدولي للاستثمار 2020 وأن الغرفة ستعمل على تشجيع كافة منتسبيها لحضور الحدث والمشاركة في فعالياته المختلفة لما فيه مصلحة مجتمعي الأعمال في البلدين الصديقين في القطاعات الصناعية والسياحية والزراعية والمعارض، لإتاحة الفرصة لرجال الأعمال لبحث آفاق التعاون المُمكنة والفرص الاستثمارية المتوفرة لدى الجانبين.

العلاقات الوطيدة

وشكر باختيور ابراقيموف «غرفة الشارقة» على حسن الاستقبال والضيافة مؤكداً على الروابط والعلاقات الوطيدة والمصالح المشتركة بين أوزبكستان والشارقة، مشيداً بالمكانة التي وصلت إليها إمارة الشارقة، والإنجازات الاقتصادية التي حققتها خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى الرغبة بالانفتاح الاقتصادي على قطاعات الأعمال بالشارقة، ومؤكداً أن مشاركة غرفة الشارقة في منتدى طشقند الدولي للاستثمار 2020 سيشكل إضافة نوعية وسيعطى صورةً أكثر وضوحاً عن القطاعات والمجالات الاقتصادية التي يمكن الاستثمار فيها، كما سيتيح المنتدى للمستثمرين عقد لقاءات وتوقيع شراكات واتفاقات استثمارية في قطاعات مختلفة، داعياً الشارقة إلى إرسال المزيد من البعثات التجارية إلى أوزبكستان، وافتتاح مكاتب تمثيلية لتعزيز تنافسية مجتمع الأعمال في أسواق آسيا الوسطى الواعدة بفرص الاستثمار.