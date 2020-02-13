«ديار للتطوير» تعتزم تخفيض رأس المال لإطفاء الخسائر المتراكمة

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بلغت إيرادات «ديار للتطوير» خلال 2019 نحو 603.7 مليون درهم مقارنة ب 643.7 مليون درهم في عام 2018، كما بلغ صافي أرباح الشركة لعام 2019 مبلغ 71.5 مليون درهم، مقارنة مع 141.1 مليون درهم في عام 2018، بتراجع 49%.

وناقش مجلس إدارة الشركة خلال اجتماعه أمس الأول، موضوع إعادة هيكلة رأس مال الشركة، وأوصى المجلس بتخفيض رأس المال لإطفاء الخسائر المتراكمة والبالغة 1.53 مليار درهم وذلك بحسب قوانين وإجراءات هيئة الأوراق المالية والسلع والقوانين المعمول بها في الدولة.

وقال سعيد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة «ديار للتطوير»: «لقد حققت ديار خلال عام 2019 العديد من الإنجازات المهمة - أهمها استكمال وتسليم منطقة (أفنان ديستريكت)، وهي المرحلة الأولى من مشروع المجمع السكني المتكامل (ميدتاون). كما يتم العمل حالياً على تسليم منطقة (دانية ديستركت). وبدأنا كذلك عملياتنا في ثلاثة مشاريع للضيافة تضم 1000 وحدة فندقية. ونستعد خلال عام 2020 لإطلاق مناطق جديدة في مشروع (ميدتاون)، وسيكون مشروع (بيلا روز) السكني جاهزاً للتسليم بحلول نهاية العام».

يعتبر مجمع «ميدتاون» أول مشروع تطوير رئيسي لشركة «ديار»، ويقع في مدينة دبي للإنتاج بالقرب من شارع الشيخ محمد بن زايد. ويتكون المشروع من 6 مناطق تضم في مجملها 26 مبنى بمساحة بناء قدرها 5 ملايين قدم مربعة، ويضم أكثر من 2000 وحدة سكنية تتنوع بين شقق الاستوديو ووحدات سكنية تضم حتى ثلاث غرف نوم. وقد تم حتى الآن استكمال منطقتي «أفنان» و«دانية»، وسيتم الإعلان عن مناطق جديدة في عام 2020. ويهدف المجمع إلى توفير أرقى معايير الحياة المجتمعية مع توفير بيئة عائلية تضم مجموعة واسعة من المرافق الخدمية والترفيهية. وتمتد بين منطقتي (دانية وأفنان) منطقة تجارية تزيد مساحتها على 30 ألف قدم مربعة.