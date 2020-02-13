23.1 مليار رصيد التسهيلات الائتمانية لقطاع البتروكيماويات خلال 2019



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حافظ قطاع البتروكيماويات على نشاطه خلال العام 2019 وهو الأمر الذي ظهر جلياًَ من خلال استمرار الجهاز المصرفي في الدولة بتقديم التسهيلات الائتمانية للقطاع والتي وصلت قيمتها إلى 3.21 مليار درهم تقريباً مع نهاية شهر ديسمبر الماضي بنمو نسبته 16.1% مقارنة مع الشهر ذاته من العام 2018.

ومع تواصل نشاط القطاع الذي يعد من أكثر القطاعات الاقتصادية الداعمة للاقتصاد الوطني فقد ارتفع إجمالي رصيد التمويلات التي حصل عليها من البنوك إلى نحو 23.1 مليار درهم خلال 2019 مقارنة مع 19.89 مليار درهم تقريباً في العام 2018 وذلك وفقاً للإحصائيات التي يصدرها مصرف الإمارات المركزي.

ويشكل التمويل الذي حصل عليه قطاع البتروكيماويات 1.4% من إجمالي التمويل الذي قدمه الجهاز المصرفي لجميع القطاعات الاقتصادية في الدولة والذي وصل في نهاية العام الماضي إلى 1.593 تريليون درهم بحسب ما تضمنه التقرير الأخير الذي أصدره المصرف المركزي بهذا الخصوص.

وتظهر الإحصائيات التي ترصد نشاط التمويل للقطاع أن وتيرة حصوله على التمويل كانت هادئة خلال الربع الأول من العام حيث بلغ إجمالي الرصيد نحو 19.91 مليار درهم في نهاية مارس لكنه ارتفع إلى 19.5 مليار درهم تقريباً في الربع الثاني من العام ذاته.

وفي الربع الثالث من العام الماضي ارتفع إجمالي الرصيد إلى 19.6 مليار درهم تقريباً قبل أن يقفز إلى 23.1 مليار درهم في الربع الأخير مسجلاً بذلك نشاطاً قوياً من حيث قيمة التمويل الذي حصل عليه . (وام)