إعلان 10 مبادرات تتضمن حلولاً مالية واقتصادية مستدامة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:محمد علاء

تختتم، اليوم الخميس، أعمال «المنتدى الحضري العالمي العاشر»، الذي أقيم في أبوظبي، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومن المقرر أن تعلن دائرة البلديات والنقل خلال الجلسات الختامية للمنتدى 10 مبادرات تتضمن الحلول المالية والاقتصادية المستدامة، والتي تعزز دور القطاع الخاص في الاستدامة الحضرية، وتتضمن 17 برنامجاً، تركز على الأهداف العالمية المستدامة، وتعزز الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات، كما تركز على مستقبل المدن وتطورها.

وشهد، يوم أمس الأربعاء، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، وإلى جانبه ميمونة محمد الشريف المديرة التنفيذية لموئل الأمم المتحدة، وسيف بدر القبيسي المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي، إلى جانب عدد من السفراء والمسؤولين فعالية زراعة 400 شجرة غاف؛ بمناسبة انعقاد «المنتدى الحضري العالمي» في أبوظبي.

وقالت ميمونة الشريف: إن أبوظبي تلعب دوراً مهماً في التنمية المستدامة عبر العالم، معربة عن تقديرها لمبادرة وزارة التغير المناخي والبيئة لزراعة 800 ألف شجرة في إمارة أبوظبي، التي ستساهم في زيادة المساحة الخضراء، وزيادة نسبة الأكسجين، وتقليل نسبة الكربون من الجو مما سينعكس بنتائج إيجابية على الأفراد .

14 مليون شجرة

وخلال جلسات اليوم الرابع للمنتدى الذي شارك فيه عدد من المسؤولين من مختلف دول العالم أكدت شيخة سالم الظاهري مدير عام هيئة البيئة - أبوظبي، أن الهيئة ستقوم خلال العامين المقبلين، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين بزراعة 14 مليون شجرة قرم؛ بعد أن نجحت في زارعة 3 ملايين شجرة خلال السنوات الثماني الماضية؛ للمساعدة في مواجهة العواصف وعزل واحتجاز الكربون؛ حيث أكدت دراسات الهيئة أهمية الغابات والأشجار المثمرة وأشجار القرم، ودورها في امتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون.

وأضافت: «إن الكفاءة التي بنيناها من خلال معرفتنا وفهمنا الأعمق لبيئتنا، وفرت لنا الثقة لتوقع الأمور التي نستطيع السيطرة عليها، مقابل ما هو خارج عن سيطرتنا، الأمر الذي أتاح لنا الفرصة للتعامل بشكل أكثر فاعلية مع أي تغيرات قد تؤثر في بيئتنا ».

وأشارت الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي: «أنه ولزيادة المرونة البيئية، أدركت الهيئة أهمية الاستعداد للتحديات البيئية؛ من خلال التخطيط السليم؛ مثل: مواجهة التغيرات المناخية؛ والاستعداد لارتفاع مستوى سطح البحر؛ وتحديد المناطق المعرضة للخطر وبناء الدفاعات اللازمة؛ لتحقيق الحماية المطلوبة، وكذلك مواجهة نقص المياه؛ من خلال توفير مخزون استراتيجي من المياه الجوفية الصالحة للشرب يكفي لسكان أبوظبي لمدة 90 يوماً في الحالات الطارئة، ومواجهة موارد المياه الشحيحة؛ من خلال تطوير تقنيات مبتكرة للري، وتقليل استخدام المياه الجوفية في ري الغابات بنسبة 28% سنوياً، وزيادة كفاءة إنتاجية المياه في الزراعة بنسبة 45 %».

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الطاقة المتجددة

من جانب آخر، وقعت موئل الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» على هامش المنتدى مذكرة تفاهم؛ بهدف تعزيز إمداد المدن باستخدام الطاقة المتجددة، واعتماد الاستخدام الكفؤ لموارد الطاقة وإتاحة الوصول إليها؛ بغية تعزيز إمداد المدن بالطاقة المتجددة في إطار مساعي التركيز على تقليل آثار التغير المناخي. كما كشفت «دائرة البلديات والنقل» عن استعارة تحفة معمارية ذات طابع حضري مميز من الفنان الصيني المعاصر الشهير «آي ويوي»، وقامت الدائرة بتثبيت التحفة المعمارية المميزة على كورنيش أبوظبي؛ حيث عبرت التحفة المُسماة «دراجات للجميع» عن توظيف يتمتع بأبعاد معمارية ذات طابع خاص من قبل الفنان الصيني، وتشكلت القطعة من 720 دراجة مصنعة من الصلب غير القابل للصدأ.

إطلاق 60 رأس مها عربي في الأردن

ضمن «برنامج محمد بن زايد لإعادة توطين المها العربي»، وقعت هيئة البيئة - أبوظبي والجمعية الملكية لحماية الطبيعة في الأردن، مذكرة تفاهم حول مشروع تطوير قطيع حيوي من المها العربي؛ عبر إطلاق 60 رأساً في محمية الشومري للأحياء البرية - المملكة الأردنية الهاشمية.

وقالت شيخة الظاهري مدير عام هيئة البيئة - أبوظبي: في إطار هذا البرنامج، قامت هيئة البيئة بتنفيذ خطة؛ لإكثار وإعادة إطلاق المها العربي في دولة الإمارات وسلطنة عُمان والمملكة الأردنية الهاشمية؛ حيث تم إطلاق أكثر من 1000 رأس من المها العربي ضمن مدى انتشار المها العربي الطبيعي والتاريخي؛ حيث تحتضن الإمارات اليوم ما يزيد على 10 آلاف رأس، 5000 منها في إمارة أبوظبي.