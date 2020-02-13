أرباح بنوك دبي تقفز 27% وبنـوك أبوظبـي ترتفـع 3%



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبوشمالة



سجلت بنوك دبي المدرجة نمواً في الأرباح الصافية وصل إلى 27% في العام الماضي مع ارتفاع أرباح بنوك دبي الأربعة إلى 23.14 مليار درهم في 2019 مقابل 18.27 مليار درهم في 2018. ووصل النمو في الأصول الإجمالية لبنوك الإمارة إلى 24% حيث نمت الأصول من 940.68 مليار درهم في 2018 لتصل في العام الماضي إلى 1.16 تريليون درهم. وشهد «الإمارات دبي الوطني» نمواً لافتاً في أصوله الإجمالية التي ارتفعت في العام الماضي بحوالي 37% إلى 683.32 مليار درهم.

من جانبها، حققت بنوك أبوظبي الثلاثة نمواً في الأصول الإجمالية وصل إلى 18% في العام الماضي لتصل إلى 1.35 تريليون درهم مقابل 1.149 تريليون درهم عام 2018. ونمت الأرباح الصافية لبنوك العاصمة بحوالي 3% إلى 19.98 مليار درهم مقابل 19.35 مليار في 2018.