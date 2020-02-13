«موانئ أبوظبـي» تستقطـب 1.3 مليـون سائح

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

وقّعت موانئ أبوظبي اتفاقية مدتها خمس سنوات مع شركة «إم إس سي كروز»، المتخصصة في تشغيل خطوط الرحلات العالمية لمنحها حقوق الرسو في محطة أبوظبي للسفن السياحية وشاطئ جزيرة صير بني ياس للسفن السياحية.

قام بتوقيع الاتفاقية كل من مدير إدارة أعمال الرحلات البحرية لموانئ أبوظبي، نورة راشد الظاهري، والرئيس التنفيذي لشركة «إم إس سي كروز»، جياني أونوراتو، في مقر الشركة في جنيف، سويسرا.

ويتيح عقد هذه الاتفاقية ترسيخ مكانة الإمارة كمركز إقليمي رئيسي على خريطة الرحلات البحرية الدولية حيث من المتوقع أن تستقطب أكثر من 1.3 مليون سائح إلى أبوظبي خلال مدة سريانها، إضافة إلى مساهمتها في تعزيز دور محطة أبوظبي للسفن السياحية التي شهدت نمواً لافتاً على مدى الشهور ال 12 الماضية، حيث سجلت ارتفاعاً بنسبة 47% في عدد الركاب و45% في عدد الرحلات السياحية التي استقبلتها. وقد ساهم التزام شركة «إم إس سي كروز» في بداية الموسم السياحي بإضافة 17 رحلة جديدة إلى ميناء زايد ضمن خطوط رحلاتها، في تحقيق هذا النجاح.

وفي ديسمبر الماضي، شهدت المحطة واحداً من أكثر أيام الموسم السياحي ازدحاماً لشتاء 2020/‏2019 حتى الآن، عندما استقبلت أكثر من ثمانية آلاف زائر مع وصول ثلاث رحلات تضمنت أولى رحلات سفينة «إم إس سي كروز» الفاخرة «إم إس سي بيليسيما».

وقالت نورة راشد الظاهري، مدير إدارة أعمال الرحلات البحرية - موانئ أبوظبي: «تعد هذه الاتفاقية امتداداً لشراكتنا القوية مع «إم إس سي كروز»والتي تعكس المستوى المتميز للخدمات التي نقدمها لمشغلي السفن السياحية. كما تؤكد على التزامنا بدعم قطاع الرحلات البحرية السياحية في أبوظبي، وحرصنا على استقطاب عدد أكبر من الزائرين من خلال تطوير حلول مرنة وذكية تضمن لجميع ضيوفنا الاستمتاع بتجربة مميزة ومريحة كي تبقى أبوظبي الوجهة المفضلة لسفن الرحلات السياحية الدولية».

وقال جياني أونوراتو، الرئيس التنفيذي لشركة «إم إس سي كروز»: «الاتفاقية الموقعة مع موانئ أبوظبي تأتي في إطار حرصنا على التواجد في الخليج العربي مما سيعزز مركزنا كأكبر مشغل للسفن السياحية في المنطقة. تحظى أبوظبي بأهمية كبيرة كوجهة سياحية مميزة خاصة في موسم الرحلات الشتوي. وبالفعل نقوم حالياً بتقديم خدماتنا في محطة أبوظبي للسفن السياحية وشاطئ جزيرة صير بني ياس من خلال السفن«إم إس سي ليريكا» و«إم إس سي بيليسيما»، السفينة البحرية الأكثر تطوراً من الناحية البيئية».