شكرا لقرائتكم خبر عن «فيتش» تمنح «طاقة» درجة «A» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - منحت وكالة «فيتش» التصنيف الائتماني طويل الأجل لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» درجة «A» ونظرة مستقبلية إيجابية. ويأتي ذلك بعد إعلان مؤسسة أبوظبي للطاقة عن تقديمها عرضاً إلى مجلس إدارة «طاقة» يحدّد الشروط والأحكام الرئيسية التي ستؤول بموجبها ملكية معظم أصول توليد ونقل وتوزيع المياه والكهرباء التابعة للمؤسسة إلى «طاقة»

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