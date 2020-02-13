شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» يضر بخدمات البريد والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكر الاتحاد البريدي العالمي، أمس الأربعاء، أن تعليق الرحلات بسبب انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، أثر في خدمات البريد إلى الصين بعد أن أوقفت ثماني دول عمليات تسليم الرسائل والطرود.
وقال الاتحاد الذي مقره سويسرا في بيان: «انتشار فيروس كورونا المستجد، أدى إلى تعليق الرحلات الجوية، ويؤثر في عمليات البريد»، وأضاف: «الاتحاد يراقب الوضع بدقة ويعمل بشكل وثيق مع مشغلي خدمات البريد للتغلب على هذه التحديات».(أ ف ب)
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