«كورونا» يضر بخدمات البريد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكر الاتحاد البريدي العالمي، أمس الأربعاء، أن تعليق الرحلات بسبب انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، أثر في خدمات البريد إلى الصين بعد أن أوقفت ثماني دول عمليات تسليم الرسائل والطرود.

وقال الاتحاد الذي مقره سويسرا في بيان: «انتشار فيروس كورونا المستجد، أدى إلى تعليق الرحلات الجوية، ويؤثر في عمليات البريد»، وأضاف: «الاتحاد يراقب الوضع بدقة ويعمل بشكل وثيق مع مشغلي خدمات البريد للتغلب على هذه التحديات».(أ ف ب)