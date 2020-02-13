1.2 تريليون درهم صادرات الإمارات السلعية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: فاروق فياض

أظهر تقرير حديث صادر عن وزارة الاقتصاد، توقعاته بارتفاع قيمة الصادرات السلعية 4.2% للعام الماضي 2019 إلى 1.2 تريليون درهم (330 مليار دولار)، مقارنة مع 1.16 تريليون درهم (317 مليار دولار) في 2018.

كما توقع التقرير الاقتصادي السنوي للعام الماضي 2019، أن ترتفع الواردات السلعية بنحو 4.3% لتبلغ 900 مليار درهم، مقارنة مع 864 مليار درهم.

ومن المتوقع أن يرتفع الفائض في الميزان التجاري بنسبة 4.1% ليصل إلى نحو 311 مليار درهم خلال العام الماضي 2019، مقارنة مع العام الذي سبقه.

وبلغ النمو الاقتصادي الحقيقي للدولة عام 2018، نحو 1.7%، وواصل النمو اتجاهه نحو الارتفاع خلال العام الماضي 2019، ليصل إلى 2% محصلة لزيادة ناتج القطاع النفطي الذي من المتوقع ارتفاع قدرته الإنتاجية والتصديرية من النفط إلى نحول 3.1 مليون برميل يومياً.

وأوضح التقرير أن الاقتصاد الوطني يواصل تحسنه مدعوماً بتزايد وتيرة نمو القطاع غير النفطي، نتيجة لتحسن أنشطة قطاع الخدمات المالية والسياحية، وزيادة الاستثمارات في المشروعات الاستراتيجية والبنية التحتية والقطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية المحفزة على النمو، وتنفيذ المشروعات الخاصة بالتجهيز لمعرض «أكسبو 2020» وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للابتكار، والسياسة العليا في مجال العلوم والتقنية والابتكار، بما تتضمنه من مشروعات تقدر استثماراتها بنحو 300 مليار درهم، وكذا مئوية الإمارات 2071، كرؤية استراتيجية طويلة المدى لإعداد الدولة لمرحلة ما بعد النفط، وتفعيل برنامجها للفضاء، وزيادة مستويات الاستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وفي مقدمتها «الذكاء الاصطناعي»، وصدور قانون الاستثمار الأجنبي المباشر.

وبحسب التقرير، فإنه من المتوقع أن يتراجع معدل التضخم خلال 2019 ليبلغ 1.2% كمحصلة لعدد من العوامل منها امتصاص أثر ضريبة القيمة المضافة، والتراجع المتوقع في أسعار النفط، والتراجع في أسعار الإيجارات التي تمثل حصة كبيرة من سلة المستهلك، وتحرير أسعار الطاقة وانعكاساتها على أسعار النقل، إضافة إلى التطورات التي يشهدها الدولار.