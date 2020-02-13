شكرا لقرائتكم خبر عن مليارا مستخدم لتطبيق «واتس أب» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت «فيسبوك» لأول مرة عن عدد مستخدمي تطبيق «واتس أب» حيث تجاوز العدد ملياري مستخدم.

وقال ويل كاثكارت الرئيس التنفيذي لشركة «واتس أب» لصحيفة «وول ستريت جورنال» أن الشركة لا تزال تعمل منفصلة عن «فيسبوك» وتعتمد خوارزميات تشفير خاصة بها، وهذا ينطبق على التوصيف الذي صدر عن «فيسبوك» عام 2014 عندما اشترتها لقاء 19 مليار دولار.

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