الظروف الإقليمية والمنافسة تخفض أرباح «سيراميك رأس الخيمة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”

أعلنت سيراميك رأس الخيمة عن تسجيل صافي ربح 205.2 مليون درهم بتراجع 8.8% مقارنة مع 225.1 مليون في 2018. وتراجع إجمالي الإيرادات 5.6% إلى 2.57 مليار درهم، نتيجة ظروف السوق الإقليمية الصعبة والمنافسة المتزايدة في أسواق التصدير. وعلى أساس العملة الثابتة في 2018، فقد انخفض إجمالي الإيرادات 2.8%.

وارتفعت هوامش الربح الإجمالية 33.2% بواقع 120 نقطة أساس سنوياً نتيجة للتركيز المستمر على محفظة منتجاتنا المتنوعة، وتحسين خطوط الإنتاج، وفعالية الكفاءات والاستفادة من أتمتة الإجراءات وتحسين العمليات. وعلاوة على ذلك، فإن مجلس الإدارة يقترح توزيع أرباح نقدية بواقع 15% وبشكل أسهم منحة بواقع 5%.

مستلزمات المائدة

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استمر أداء قطاع مستلزمات المائدة والأدوات الصحية في تحقيق نمو قوي مع ارتفاع الإيرادات 2.2% و4% على التوالي، من خلال الدعم في النمو القوي لأسواق أمريكا والإمارات وآسيا، في حين نما قطاع الأدوات الصحية في جميع الأسواق عدا الإمارات وبنجلاديش.

وأظهرت أعمال في السعودية أداءها القوي من خلال نمو إيراداتها 9.1% إلى 271.8 مليون درهم مدعومة بنمو أعمال تجارة الجملة، في حين كان قطاع المشاريع مستقراً خلال العام، نمت إيرادات البلاط 6.9% لتبلغ 248.7 مليون درهم وارتفعت إيرادات الأدوات الصحية 41.6% إلى 23.2 مليون درهم. وبدأت عمليات المجموعة في الهند بشكل انسيابي من خلال زيادة إنتاج الألواح وزيادة الصادرات وخفض تكاليف الإنتاج، وتعمل الشركة على تعزيز مكانة علامتها التجارية والتسويقية في الهند من خلال افتتاح صالات عرض.

قطاع البلاط

وقال عبدالله مسعد، الرئيس التنفيذي «في قطاع البلاط فقد كانت السعودية سوقاً قوياً لنا، حيث شهدنا نمواً كبيراً في الربع الرابع مما انعكس بشكل إيجابي على النمو السنوي وبالنظر إلى المستقبل، فإن من أهم أولوياتنا للعام 2020 الحفاظ على مستوى إيراداتنا في الإمارات، بنجلاديش، الهند، بورسيلان رأس الخيمة وكلودي راك، كما أننا نهدف إلى مواصلة تحسين خطوط الإنتاج وزيادة الكفاءات التشغيلية بالإضافة إلى إدارة الهوامش، وفي أوروبا سنواصل التركيز على بيع المنتجات ذات الهوامش المرتفعة ومواصلة تحديد عمليات الاستحواذ الانتهازية، كما نتطلع إلى زيادة بصمتنا في فئة التجزئة من خلال فتح صالات عرض جديدة في أسواقنا الرئيسية».