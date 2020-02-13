شكرا لقرائتكم خبر عن «نيسان» تطالب غصن بـ 83 مليون يورو والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفعت شركة «نيسان»، أمس الأربعاء، دعوى أمام محكمة مدنية في اليابان للمطالبة ب 10 مليارات ين (83,4 مليون يورو) كعطل وضرر من مديرها السابق كارلوس غصن الذي يقاضي هو أيضاً مجموعة صناعة السيارات اليابانية بتهمة فسخ عقده.

ويطالب كارلوس غصن من جهته شركة نيسان وميتسوبيشي موتورز ب 15 مليون يورو كتعويضات عن فسخ عقده، وذلك عبر إجراء في هولندا حيث عقدت الجلسة الأولى الاثنين في هذه القضية. (أ ف ب)

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