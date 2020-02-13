«جي إف إتش» تربح 294 مليوناً.. وتوزع 5.57%



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



أعلنت مجموعة «جي إف إتش» المالية عن تسجيلها لصافي ربح عائد إلى المساهمين لعام 2019 بنحو 294.2 مليون درهم (80.1 مليون دولار)، مقارنة ب419.1 مليون درهم (114.1 مليون دولار) في العام السابق، بانخفاض بنسبة 29.8%؛ إذ يرجع ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع المخصصات في شركة الصيرفة التجارية التابعة للمجموعة.

وبلغت قيمة الربح للسهم خلال السنة ما مقداره 2.37 سنت، مقارنة بما مقداره 3.22 سنت في نفس الفترة من العام السابق. وبلغت قيمة إجمالي حقوق الملكية العائدة إلى المساهمين ما مقداره مليار دولار بنهاية 2019، مقارنة بما مقداره 1.06 مليار دولار بنهاية 2018، بانخفاض بنسبة 5.7%؛ وذلك بسبب الاستحواذ الإضافي على مشروع للبنية التحتية وبرامج إعادة شراء أسهم الخزينة.

وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5.57% بنحو 183.66 مليون درهم (50 مليون دولار ) للمساهمين عن عام 2019؛ وذلك بموجب موافقة الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية المختصة. وبلغت قيمة إجمالي أصول المجموعة ما مقداره 5.9 مليار دولار بنهاية 2019، مقارنة بما مقداره 5 مليارات دولار في نهاية العام السابق، بارتفاع بنسبة 18.2%. كما ارتفعت قيمة إجمالي الأصول والصناديق تحت الإدارة من 31.2 مليار درهم ( 8.5 مليار دولار) في عام 2018 إلى 36.7 مليار درهم (10 مليارات دولار) في عام 2019.



الأرباح الفصلية



بلغت قيمة الربح الصافي العائد إلى المساهمين ما مقداره 6.5 مليون دولار خلال الربع الأخير، مقارنة بما مقداره 10.6 مليون دولار خلال الربع الأخير من عام 2018، بانخفاض 38.7%، ويرجع ذلك إلى زيادة المخصصات لشركة الصيرفة التجارية التابعة للمجموعة.

بلغت قيمة الربح للسهم خلال الربع الأخير ما مقداره 0.19 سنت، مقارنة بما مقداره 0.30 سنت خلال الربع الأخير من عام 2018. بلغت قيمة الدخل خلال الربع الأخير ما مقداره 81.66 مليون دولار، بارتفاع طفيف من 80.87 مليون دولار خلال الربع الأخير من عام 2018.



ست معاملات



بلغ إجمالي قيمة الأموال التي تم جمعها من حقوق الملكية وسوق المال ما مقداره ملياري دولار، بارتفاع 100% عن عام 2018. تم إنجاز ست معاملات بقيمة إجمالية 557 مليون دولار أمريكي؛ عبر أسواق المملكة المتحدة، والولايات المتحدة ومنطقة مجلس التعاون الخليجي.

بلغت قيمة الإيرادات للسنة 1.23 مليار درهم (335.69 مليون دولار) مقابل 1.05 مليار درهم (286.17 مليون دولار) في عام 2018، بارتفاع بنسبة 17.3%، مما يعكس النمو المتواصل والتقدم الذي تحقق على مستوى نشاط الصيرفة الاستثمارية للمجموعة، وزيادة المساهمات من الأنشطة العقارية والأداء القوي الذي حققه نشاط الخزينة للمجموعة.

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توزيعات جيدة



وقال جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «جي إف إتش» المالية، «بينما تأثرت النتائج؛ جرّاء ارتفاع قيمة المخصصات المتعلقة بنشاطنا للصيرفة التجارية، إلا أننا سعداء بالإعلان عن توزيعات أرباح جيدة، وتحقيق مستوى مرتفع من الأداء والأرباح، مما يعكس مواصلة التطبيق الناجح لاستراتيجيتنا، والمزيد من التنويع لخطوط الأعمال والوضع المالي القوي للمجموعة. خلال الربع الأخير من العام، قمنا بخوض أسواق رأس المال في إطار معاملة مهمة للمجموعة، والتي أدت إلى صدى إيجابي كبير، مما يعكس المكانة المهمة التي وصلت إليها «جي إف إتش» اليوم، وتقدير السوق وثقته في المجموعة واستراتيجيتها. سوف تستخدم حصيلة إصدار الصكوك؛ لتمويل المرحلة القادمة من التطوير خلال عام 2020 والسنوات المقبلة. وبالبناء على هذا الزخم الكبير وما حققناه خلال العام الماضي، تركز المجموعة الآن على مواصلة النمو والتنويع، وتحقيق القيمة لمستثمرينا ومساهمينا».



نتائج جيدة



من جانبه، قال هشام الريس، الرئيس التنفيذي للمجموعة «استطعنا تحقيق نمو ونتائج جيدة عبر خطوط الأعمال الرئيسية للمجموعة خلال عام 2019، الذي شهد أيضاً إعادة هيكلة عمليات الصيرفة التجارية؛ للمساهمة بشكل أكبر في المستقبل، بالنظر إلى أننا تأثرنا جرّاء اعتماد مخصصات لهذا النشاط، بينما على الجانب الآخر، شهد الدخل الذي تحقق خلال العام من نشاط الصيرفة الاستثمارية زيادة كبيرة بما يتجاوز الضعف؛ نتيجة لاهتمامنا الكبير ونجاحنا في تحديد وطرح الاستثمارات الفريدة المدرة للدخل. وكان من بين العوامل الرئيسية لهذا النجاح، النمو المتواصل لمحفظتنا من الأصول العقارية في سوق الولايات المتحدة الأمريكية التي أنجزنا فيها الآن استثمارات مهمة بقيمة تتجاوز المليار دولار على مدى السنوات الخمس الماضية.



إطلاق مبيعات «هاربور هايتس»



قال هشام الريس: شهدنا مساهمات كبيرة من أنشطتنا العقارية، وحققنا تقدماً تجاه مشاريعنا العقارية الرئيسية، مع تدشين المبيعات في عدد من مشاريعنا العملاقة؛ ومن بينها: مشروع هاربور هايتس؛ حيث تم بيع وحدات في المشروع إلى مستثمرين إقليميين ودوليين، وحققنا عمليات تخارج مربحة في التوقيت المناسب. كما فاق أداء نشاط الخزينة الذي أسسناه حديثاً التوقعات، مما ساهم في دعم نمو الدخل، وإضافة المزيد من التنويع لنشاطنا. تشكل هذه الخطوط أهم خطوط أعمالنا التي سنسعى جاهدين إلى تنويعها وتنميتها خلال عام 2020. خلال عام 2020 سوف نبدأ عملياتنا في أسواق السعودية؛ حيث أسسنا تواجداً، ونتأهب لدفع عجلة النمو لاستثماراتنا وأنشطتنا».