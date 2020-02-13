هبوط عوائد الديون الحكومية للصين قرب أدنى مستوى منذ 2016



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت العوائد على الديون الحكومية في الصين قرب أدنى مستوى منذ أواخر عام 2016 أمس الأربعاء، بالتزامن مع مخاوف الكورونا.

وزاد إقبال المستثمرين في الأسابيع الأخيرة على الديون الحكومية للصين مع هبوط العائد إلى مستويات هي الأدنى في حوالي 4 أعوام؛ نظراً لوجود علاقة عكسية بين العائد والسعر، بحسب وكالة بلومبيرج. ويأتي تحرك أسعار السندات الحكومية والعوائد على تلك الديون مع آثار الفيروس التي زادت من آمال المستثمرين بشأن اتخاذ البنك المركزي في البلاد موقفاً تيسيرياً أكثر.

وأعلنت وزارة المالية في الصين الثلاثاء أنها سمحت للسلطات الإقليمية بإصدار ديون إضافية بقيمة 122 مليار دولار قبل إقرار الموازنة الحكومية المقررة في مارس/‏ آذار المقبل.

وسجل العائد على السندات الحكومية الصينية لأجل 10 سنوات 2.864% بعد أن تراجع إلى 2.79% في وقت سابق من الأسبوع الجاري وهو أدنى مستوى منذ أواخر عام 2016.