شكرا لقرائتكم خبر عن سندات أبوظبي الأول تستقطب1.25 مليار إسترليني والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدر بنك أبوظبي الأول سندات مقومة بالجنيه الإسترليني بقيمة 450 مليون جنيه (584 مليون دولار) لأجل 3 سنوات وبسعر 98 نقطة فوق معدل الفائدة على السندات البريطانية، واستقطبت السندات طلبات من مستثمرين بقيمة 1.25 مليار جنيه إسترليني.

وعيّن «أبوظبي الأول» بنوك «باركليز» و«إتش إس بي سي» و«نومورا» لإدارة الإصدار.

(رويترز)

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