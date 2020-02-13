شريف الجبلى: ارتفاع أسعار الغاز للمصانع تضعف من كميات التصدير للخارج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال شريف الجبلى رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، أن ارتفاع أسعار الغاز تؤثر على القدرة التنافسية للتصدير وتضعف من كميات الطلبات المتعاقد عليها فى منافسة الدول الأخرى، موضحا أن تسعير الغاز الحالى بنحو 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية أعلى من السعر العالمى، ولابد من تطبيق الأسعار العالمية على الصناعة المحلية والتى تقدر بما يتراوح من 2.5 إلى 3 دولار لكل مليون وحدة حرارية.

وأضاف الجبلى فى تصريح خاص لـ " الخليج 365"، أن 80% من مصانع الأسمدة تحصل على الغاز بالسعر الحالى بنحو 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، و20% من المصانع الأخرى تحاسب على الغاز وفقا لمعادلة سعرية يتم التعامل بها عالميا، مطالبا بضرورة تطبيق أسعار الغاز على كافة المصانع وفقا للمعادلة السعرية بالصعود والهبوط حسب السعر العالمى.

وتابع رئيس غرفة الصناعات المعدنية، أن اختلاف محاسبة الغاز مع شركات الأسمدة تتم وفقا لتعاقدات قديمة بين الحكومة مع الشركات، إلا أن أفضل محاسبة سعرية هو تطبيق السعر العالمى لزيادة القدرة التنافسية فى التصدير للخارج، ومنافسة السلع المصرية الدول الأخرى فى الأسواق العالمية، ولفت إلى أن جميع شركات الأسمدة تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية ولا يوجد أي تعطل فى خطوط الإنتاج.

ومن الجدير بالذكر، أن الكثير من الصناعات المصرية خاصة كثيفة الاستهلاك للطاقة والذى يعتبر فيها الغاز المادة الخام فى صناعتها طالبت بتخفيض أسعاره لعدم قدرتها التنافسية على التصدير للخارج، أو العمل بكامل طاقتها الإنتاجية، خاصة وأن السعر الحالى وفقا لما أعلنته بعض الصناعات مبالغ فيه وأعلى من السعر العالمى والذى لابد من مراجعته في مصر وعدم تخطيه حاجز الـ 3 دولار لكل مليون وحدة حرارية.