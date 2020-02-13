شكرا لقرائتكم خبر عن "وول ستريت" تغلق عند مستويات تاريخية غير مسبوقة عقب تصريحات "باول" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات الأربعاء محققة أعلى مستويات تاريخية غير مسبوقة مع تركيز المستثمرين على نتائج أعمال الشركات وبدعم من قطاعي الطاقة والتكنولوجيا فضلا عن تصريحات رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول".



وفي جلسة استماع امام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأمريكي، أكد "باول" على إمكانية إطلاق جولة تيسير كمي جديدة والاستعانة بالسياسة المالية بجانب السياسة النقدية من أجل مواجهة الركود الاقتصادي المقبل، وذلك في ظل بقاء الفاءدة قرب مستويات منخفضة.



وفي سوق الخام، ارتفع سعر "ويست تكساس" بنسبة 2.5% وأغلق عند 51.17 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 51.7 دولار وأقل سعر عند 49.9 دولار.

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وصعد "برنت" بنسبة 3.3% مغلقا عند 55.79 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 56.2 دولار وأقل سعر عند 54.3 دولار.



وفي ختام الجلسة، ارتفع "داو جونز" بنسبة 0.9% (ما يعادل 275 نقطة) إلى 29551 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 29568 نقطة وأقل مستوى عند 29406 نقاط.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.95 (ما يعادل 87 نقطة) إلى 9726 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 9728 نقطة وأقل مستوى عند 9666 نقطة.



وصعد "إس أند بي 500" بنسبة 0.6% (ما يعادل 21 نقطة) إلى 3379 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3381 نقطة وأقل مستوى عند 3369 نقطة.