شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذرة ترتفع مع تجدد التفاؤل بشان المشتريات الصينية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذرة خلال تعاملات الأربعاء مدعومة بتجاهل المستثمرين للتطورات بشأن فيروس كورونا فضلا عن التفاؤل إزاء المشتريات الصينية.



وكان كبير المستشارين الاقتصاديين بالبيت الأبيض "لاري كودلو" قد صرح بأن الرئيس الصيني "شي جين بينج" أكد لنظيره الأمريكي "دونالد ترامب" التزام بكين ببنود المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري المبرم منتصف الشهر الماضي بين البلدين.



`ووبناء على هذا الاتفاق، أكد الرئيس "ترامب" بأن الصين سوف تشتري سلعا وخدمات أمريكية بقيمة 250 مليار دولار على مدار عامين.

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ومن جانبه، صرح وزير الخزانة الأمريكية "ستيفن منوشن" بأنه لا يتوقع تأثيرا كبيرا لفيروس كورونا على الاقتصاد الأكبر في العالم.



وارتفعت السلع الزراعية على الرغم من صعود مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 22:11 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 99.02 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.05 نقطة وأقل مستوى عند 98.7 نقطة.



وفي ختام الجلسة، ارتفعت أسعار الذرة عقود تسليم مارس/آذار بنسبة 0.7% إلى 3.82 دولار للبوشل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 3.83 دولار وأقل سعر عند 3.78 دولار.