شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "بوينج" يرتفع رغم بيانات ضعيفة في يناير والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "بوينج" خلال تعاملات الأربعاء على الرغم من إعلان الشركة الأمريكية عن تسجيل بيانات ضعيفة بشأن طلبيات الطائرات خلال الشهر الماضي.



وأعلنت "بوينج" عدم تلققي أي طلبيات شراء جديدة على طائراتها في يناير/كانون الثاني، بينما سلمت فقط 13 طائرة في نفس الشهر.



يأتي ذلك مع استمرار أزمة طائرات "737 ماكس" وتوقفها عن التحليق منذ مارس/آذار الماضي واكتشاف مواطن خلل جديدة في هذا الطراز.

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يذكر أن طائرة إندونيسية طراز "737 ماكس" سقطت في أكتوبر/تشرين الأول عام 2018، وبعد ذلك في مارس/آذار، سقطت طائرة إثيوبية من نفس الطراز مما دفع شركات الطيران حول العالم لوقف استخدام هذا النوع من الطائرات.



وتتعاون "بوينج"" مع وكالة الطيران الفيدرالية في الولايات المتحدة لمعالجة المشكلات الفنية في هذا الطراز ومحاولة إعادته للخدمة قريبا.



وفي ختام جلسة الأربعاء، ارتفع سهم "بوينج" بنسبة 0.9% إلى 347.5 دولار، وسجل اعلى سعر اليوم عند 349.9 دولار وأقل سعر عند 345.8 دولار.