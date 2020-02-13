شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "ليفت" يهبط بأكثر من 10% متأثراً بتسجيل خسائر في الربع الرابع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "ليفت" خلال تعاملات الأربعاء متأثرا بصدور نتائج أعمال شهدت استمرار تسجيل خسائر فصلية في الربع الرابع من عام 2019.



وأعلنت شركة خدمات الركوب والتوصيلات عن تسجيل خسائر بنحو 356 مليون دولار في الربع الأخير من العام الماضي، وبلغت الخسائر المعدلة 121.4 مليون دولار دون توقعات عند 161 مليون دولار.

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أما الإيرادات، فقد سجلت الشركة المنافسة لـ"أوبر تكنولوجيز" في أمريكا الشمالية 1.02 مليار دولار في آخر ثلاثة أشهر من عام 2019، في حين توقع محللون تسجيل إيرادات بنحو 984 مليون دولار.



يأتي ذلك رغم توقعات المدير التنفيذي لـ"ليفت" بالتحول إلى الربحية بحلول الربع الرابع من العام الجاري بدلا من توقعاته السابقة بالتحول إلى الأرباح في الربع الأول من عام 2021.



وفي ختام الجلسة، هبط سهم "ليفت" بنسبة 10.2% إلى 48.6 دولار، وسجل أعلى سعر اليوم عند 51.3 دولار وأقل سعر عند 48.4 دولار.