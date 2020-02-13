شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة يغلق على انخفاض بضغط من الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الأربعاء وسط عزوف من جانب المستثمرين عن المعان النفيسة كملاذات آمنة وإقبال على أسواق الأسهم فضلا عن ارتفاع العملة الأمريكية.



وكشف رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" في شهادته أمام الكونجرس الأمريكي عن أن البنك المركزي ربما يضطر لإطلاق جولة من التيسير الكمي والاستعانة بالسياسة المالية من خلال خفض الضرائب وزيادة الإنفاق من أجل مواجهة الركود القادم.

Advertisements



وبدأ فيروس كورونا في الانحسار وسط توقعات باحتواء انتشاره في الصين قريباً رربما بحلول أبريل/نيسان المقبل، لكن الوفيات ارتفعت إلى 1100 حالة وإصابة أكثر من 45 ألفاً.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (امام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:38 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 99.04 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 99.05 نقطة وأقل مستوى عند 98.7 نقطة.



وفي ختام الجلسة، انخفضت العقود الآجلة للفضة تسليم مارس/آذار بنسبة 0.6% إلى 17.497 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر اليوم عند 17.65 دولار وأقل سعر عند 17.435 دولار.