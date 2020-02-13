شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف للجنيه الإسترليني وسط أنباء عن تعديل حكومي في بريطانيا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم على نحو طفيف في ظل أنباء عن أن رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" ينوي إجراء تعديل حكومي.



وذكرت "بلومبرغ" أن "جونسون" يدرس الإطاحة ببعض الوزراء ونقل البعض الآخر إلى حقائب مختلفة كما ينوي الاستعانة بشخصيات من حزب المحافظين لتنفيذ أجندته المقبلة.

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ويريد "جونسون فريقا حكومياً معينا لصياغة الخطط التالية في المملكة المتحدة عقب تنفيذ الخروج من الاتحاد الأوروبي في الحادي والثلاثين من يناير/كانون الثاني.



ودخلت بريطانيا في فترة انتقالية منذ بداية الشهر الجاري تستمر حتى الحادي والثلاثين من ديسمبر/كانون الأول القادم، وخلال هذه الفترة، ربما تسعى لنندن للتوصل إلى اتفاق لشكل العلاقات المستقبلية مع التكتل الموحد.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام العملة الأمريكية بحلول الساعة 21:04 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 1.296، وسجل اعلى سعر اليوم عند 1.2992 وأقل سعر عند 1.2938.