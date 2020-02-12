شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأربعاء 12-2-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 12-2-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 6.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 700.180 مليار جنيه.





إيقاف تداول 10 شركاتوقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 10 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5%، خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى زهراء المعادى للاستثمار والتعمير، غاز مصر، الحديثة للمواد العازلة-مودرن بيتومود، مصر للألومنيوم، سيدى كرير للبتروكيماويات، المصرية للدواجن، راية القابضة للاستثمارات المالية، وادى كوم امبو لاستصلاح الأراضى، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، مستشفى النزهة الدولى.





البورصة تخسر 6.2 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 6.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 700.180 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 99.2 مليون ورقة مالية بقيمة 427.2 مليون جنيه، عبر تنفيذ 17.7 ألف عملية لعدد 173 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 72.51% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 21%، والعرب على 6.49% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 36.14% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 63.85%.

ومال صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 5 ملايين جنيه، 21 مليون جنيه، 13 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للشراء بقيمة 31.7 مليون جنيه، 5.5 مليون جنيه، 1.8 مليون جنيه على التوالي.

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وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 13845 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 1897 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.10% ليغلق عند مستوى 15965 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 5153 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 1257 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 1380 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.56% ليغلق عند مستوى 588 نقطة.

وارتفعت أسهم 28 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 109 شركة، ولم تتغير مستويات 36 شركة.





لجنة القيدقررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، مخاطبة الشركات‎ ‎التى فقدت شرط او أكثر من ‏شروط استمرار القيد (عدد الأسهم – عدد المساهمين – نسبة الأسهم حرة التداول) لموافاة البورصة خلال ‏شهرين على ‏الأكثر من تاريخ مخاطبتها بخطة زمنية لا تتعدى مدى تنفيذها 6 أشهر تتعهد فيها باستيفاء تلك الشروط تنفيذا لأحكام ‏المادة (53) مكرر من قواعد ‏القيد وبيان هذه الشركات هى أولا: شركات غير مستوفاة لشرط لنسبة الأسهم حرة التداول: وهى القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، وادى كوم امبو لاستصلاح الأراضي، الحفر الوطنية، أصول ‏E.S.B‏. ‏للوساطة فى الأوراق ‏المالية.

أما الشركات غير مستوفاة لشرط عدد المساهمين هي الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية.