الاقتصاد

الذهب يرتفع على الرغم من صعود العملة الأمريكية

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم على الرغم من صعود العملة الأمريكية أمام أغلب العملات الرئيسية فضلاً عن إقبال المستثمرين على أسواق الأسهم.


هذا، وقد بدأ فيروس كورونا ينحسر في الصين مع تباطؤ الإصابات، لكن بكين كشفت عن وفاة أكثر من 1100 شخص وإصابة 45 ألفاً.

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وكشف رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" أمام الكونجرس الأمريكي عن أن البنك المركزي يتابع عن كثب  تطورات فيروس كورونا وربما يستعين بالتيسير الكمي والسياسة المالية بجانب السياسة النقدية لمكافحة الركود الاقتصادي المقبل.


وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (امام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:21 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 99.04 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 99.05 نقطة وأقل مستوى عند 98.7 نقطة.


وفي ختام الجلسة، ارتفعت أسعار الذهب عقود  تسليم أبريل/نيسان بنسبة 0.1% إلى 1571.6 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر اليوم عند 1573.6 دولار وأقل سعر عند 1564.4 دولار.

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