شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتفع عقب تصريحات رئيس الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم عقب تصريحات رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" بالإضافة إلى هدوء الخضمخاوف بشأن انتشار فيروس "كورونا".



وأعلنت الحكومة الصينية ارتفاع عدد الوفيات إلى أكثر من 1100 شخص جراء فيروس كورونا بينما أصيب أكثر من 45 ألف حالة.



ومع ذلك، أشار مسؤولون إلى بدء انحسار فيروس كورونا وتباطؤ الإصابات في الصين وتلاشي انتقاله إلى دول أخرى.

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ومن جانبه، صرح رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" في جلسة استماع أمام لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ الأمريكي بانه لا يستبعد إطلاق جولة تيسير كمي جديدة لمواجهة أي ركود اقتصادي قادم.



وأشار إلى أن السياسة المالية ضرورية في الفترة المقبلة من أجل مكافحة الركود وانها ستكمل دور السياسة النقدية.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر الدولار (امام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:13 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 99.04 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 99.05 نقطة وأقل مستوى عند 98.7 نقطة.