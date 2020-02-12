شكرا لقرائتكم خبر عن «الاقتصاد» و«البيانات» توقعان اتفاقية استضافة «مركز البيانات» والان نبدء بالتفاصيل

وقعت وزارة الاقتصاد والتخطيط والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ممثلةً بمركز المعلومات الوطني، اليوم، اتفاقيةً لاستضافة مركز بيانات الوزارة على السحابة الحكومية في مركز المعلومات الوطني، بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط محمد بن مزيد التويجري, ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبد الله بن شرف الغامدي.

وتقدم السحابة الحكومية المستضافة في مركز المعلومات الوطني بنية تحتية متكاملة مبنية على أحدث التقنيات، كما تهدف إلى توحيد مراكز البيانات في القطاعات الحكومية وتدعم كفاءة التشغيل وترشيد نفقات البُنى التحتية للجهات الحكومية، وتسهم في إزالة أعباء إنشاء مراكز البيانات وتشغيلها وصيانتها ومتابعتها عن كاهل الجهات الحكومية.

وأعرب وزير الاقتصاد والتخطيط عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية، مشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد والتخطيط تُعد أول وزارة تنتقل خدماتها وتطبيقاتها إلى السحابة الحكومية في مركز المعلومات الوطني, مباركاً للجميع توقيع اتفاقية الانتقال مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي, مقدماً الشكر لجميع من أسهم في تحقيق هذا الإنجاز خلال مدة قياسية وباحترافية عالية.

من جهته، أكد رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبد الله بن شرف الغامدي أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن إستراتيجية مركز المعلومات الوطني الجديدة لاستضافة مراكز البيانات الحكومية كافة على بيئة الحوسبة السحابية بالمركز, الذي بدوره سيكون ممكناً لجميع القطاعات الحكومية وموفراً لخدمات تقنية آمنة ورائدة في مجالها بالاعتماد على أحدث التقنيات العالمية التي يمتلكها المركز بخبراته التقنية العالية التي اكتسبها عبر عقوده الأربعة الماضية.