شكرا لقرائتكم خبر
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة
نظمت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بجدة أمس، ندوة التنمية المستدامة والاستغلال الأمثل للثروات المعدنية «مواد البناء»، بالتعاون مع المنظمة العربية للصناعة والتعدين، بهدف التعرف على استراتيجية استغلال خامات مواد البناء وأفضل الممارسات المستخدمة لتحقيق التنمية المستدامة، بحضور نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد المديفر بفندق هيلتون جدة.
وقال المديفر «نسعى إلى تحقيق أھداف التنمية المستدامة من خلال مبادرة «تحقيق الاستدامة البيئية»، التي تھدف للتطوير المستدام لقطاعات الصناعة والمعادن، وتحقيق أعلى قيمة مضافة للاقتصاد».
كانت هذه تفاصيل خبر الثروة المعدنية تعرف باستراتيجية استغلال خامات مواد البناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.