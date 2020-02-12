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الثروة المعدنية تعرف باستراتيجية استغلال خامات مواد البناء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة

نظمت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بجدة أمس، ندوة التنمية المستدامة والاستغلال الأمثل للثروات المعدنية «مواد البناء»، بالتعاون مع المنظمة العربية للصناعة والتعدين، بهدف التعرف على استراتيجية استغلال خامات مواد البناء وأفضل الممارسات المستخدمة لتحقيق التنمية المستدامة، بحضور نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد المديفر بفندق هيلتون جدة.

وقال المديفر «نسعى إلى تحقيق أھداف التنمية المستدامة من خلال مبادرة «تحقيق الاستدامة البيئية»، التي تھدف للتطوير المستدام لقطاعات الصناعة والمعادن، وتحقيق أعلى قيمة مضافة للاقتصاد».