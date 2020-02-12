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مؤسسة الري تستفيد من خبرات تحلية المياه المالحة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

وقعت المؤسسة العامة للري والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أمس، مذكرة تفاهم في مجال التدريب والتطوير بغية تحقيق أعلى استفادة من خبرات مؤسسة تحلية المياه.

ومثل مؤسسة التحلية محافظ المؤسسة المهندس علي الحازمي، ومن جانب مؤسسة الري رئيس المؤسسة الدكتور فؤاد آل الشيخ مبارك.

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وشملت المذكرة عدة مجالات رئيسة، تمثلت في تحديد الاحتياجات التدريبية والتطوير والاستشارات الإدارية، وفي مجال تقنية المعلومات والبرامج الالكترونية، وكذلك برامج نقل التقنية والمعرفة لمرافق التدريب والتطوير ودعم عملية تقييم مزودي خدمات التدريب المحليين والعالميين، كما تضمنت هذه الاتفاقية البرامج التدريبية الفنية القصيرة والدبلومات الفنية.

وأوضح الحازمي أن الشراكة أحد مشاريع التنمية الإدارية المستدامة بين القطاعات الحكومية بالمملكة، الهادفة إلى تعزيز الخبرات وصقل مهارات المستفيدين من كلا القطاعين في مجال التدريب والتطوير الإداري والمهني والتقني، مشيرا إلى أن «تحلية المياه» تعمل على أن تكون مرجعا لكل المهتمين في القطاع الحكومي على وجه الخصوص والقطاع التجاري بشكل عام، سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو الدولي، من جانبه ثمن رئيس المؤسسة العامة للري، هذه الخطوة والشراكة النوعية التي يؤمل بأن تسهم في الرقي والتميز في كل ما يخص العمل الإداري والفني بالمؤسسة، وصقل موظفيها.

وأفاد المتحدث الإعلامي بالمؤسسة العامة للراي هشام الثنيان، أن المذكرة تأتي انطلاقا للشراكة الاستراتيجية بين المؤسستين في مجالي التدريب والتطوير، والرامية إلى توفير بيئة داعمة، ولرفع كفاءة منسوبيها وتمكينهم في مختلف المجالات الفنية والإدارية والتقنية، ومد جسور التعاون بين مختلف القطاعات المختلفة الفنية والتخصصية داخل المملكة وخارجها.

وأوضح الثنيان أن هذه المذكرة تأتي في سياق سعي المؤسسة لتحقيق أحد أهدافها المتعلق بتعزيز الوعي الإداري والفني لدى موظفيها.