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صندوق الاستثمارات يعتزم زيادة موظفيه لـ1000 وأصوله إلى 1.5 تريليون بنهاية 2020

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

يعتزم صندوق الاستثمارات العامة زيادة قوته العاملة إلى أكثر من ألف شخص هذا العام، فيما يستهدف الصندوق الوصول بأصوله إلى 400 مليار دولار (1.5 تريليون ريال) بحلول نهاية العام الجاري 2020.

ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن رئيس تمويل الشركات في صندوق الاستثمارات العامة السعودي، علي رضا زعيمي، قوله إن القوى العاملة بالصندوق نمت من 40 شخصا حتى وصلت 700 شخص حاليا، وأضاف أنهم يأملون في أن يزيد العدد على 1000 موظف بنهاية العام الحالي 2020.

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وأعلن صندوق الاستثمارات العامة في وقت سابق أنه يهدف لزيادة استثماراته إلى 400 مليار دولار في عام 2020 كجزء من خطط لتحويل نفسه من شركة قابضة محلية إلى أكبر صندوق سيادي في العالم. وأكد زعيمي في حديثه للوكالة على هامش مؤتمر عقد في أبوظبي أن الصندوق «يسير على الطريق الصحيح» لتحقيق هذا الهدف. وقال إن الصندوق يسير في الطريق الصحيح لزيادة قيمة أصوله لتصل إلى 400 مليار دولار بنهاية العام الجاري.

ويستثمر صندوق الاستثمارات العامة في شركات كبيرة، مثل «أوبر»، و»تيسلا»، وصندوق التكنولوجيا «رؤية سوفت»، في إطار تحقيق هذه الأهداف.

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