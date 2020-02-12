شكرا لقرائتكم خبر

كورونا يخفض الطلب على النفط في 2020

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

خفضت منظمة أوبك أمس توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2020 بسبب فيروس كورونا، كما خفضت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعاتها لنمو الطلب العالمي مع تراجع استهلاك الخام في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بعد تفشي الفيروس. وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقريرها الشهري إن إنتاجها هبط بشكل حاد في يناير، حيث يطبق المنتجون اتفاقا جديدا للحد من المعروض. وأضافت أنه من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط هذا العام بمقدار 990 ألف برميل يوميا، بانخفاض 230 ألف برميل يوميا عن توقعاتها السابقة. ومنذ الأول من يناير تطبق أوبك وروسيا ومنتجون آخرون اتفاقا لخفض الإنتاج بواقع 1.7 مليون برميل يوميا لدعم السوق. ونقل التقرير عن مصادر ثانوية أن التزام أوبك بالتخفيضات فاق المطلوب في يناير، إذ خفضت الإمدادات بواقع 509 آلاف برميل يوميا إلى 28.86 مليون برميل يوميا، وذلك بسبب تراجعات غير طوعية في ليبيا بجانب التخفيضات المعتمدة. وأشار التقرير إلى أن تأثير تفشي فيروس كورونا على الاقتصاد الصيني زاد من الشكوك المحيطة بالنمو الاقتصادي العالمي في 2020، وبالتالي نمو الطلب العالمي على الخام هذا العام. وعلى صعيد توقعات نمو الإنتاج النفطي للدول من خارج أوبك، فخفضت تقديراتها بمقدار 100 ألف برميل يوميا إلى 2.35 مليون برميل يوميا، مع انخفاض كبير في إنتاج الولايات المتحدة. كما خفضت «أوبك» توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي بنحو 0.1% إلى 3%، بسبب تداعيات فيروس كورونا. من جهتها توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تراجع نمو الطلب العالمي على النفط هذا العام بمقدار 310 آلاف برميل يوميا مع تراجع استهلاك الخام في الصين. وخفضت الوكالة الحكومية تقديرها للطلب العالمي على الخام في 2020 إلى زيادة قدرها 1.03 مليون برميل يوميا ليصل إلى 101.74 مليون برميل يوميا. وقالت إن خفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي يعكس أيضا درجات حرارة أدفأ من المعتاد في يناير في معظم النصف الشمالي من العالم. وتفترض توقعات إدارة معلومات الطاقة أن منظمة أوبك ستخفض إنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا من مارس حتى مايو بسبب تراجع الطلب العالمي المتوقع في أوائل 2020. وقالت إدارة معلومات الطاقة إن متوسط إنتاج أوبك في 2020 من المتوقع أن يبلغ 28.9 مليون برميل يوميا، بانخفاض قدره 300 ألف برميل يوميا عن توقعاتها السابقة التي أصدرتها الشهر الماضي. واقترحت لجنة فنية تقدم المشورة لتحالف «أوبك» خفضا إضافيا قدره 600 ألف برميل يوميا في إنتاج النفط. مقدار الخفض المتوقع