شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادى: توقعات بانخفاض الدولار لـ14.5 جنيه نهاية العام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن تحويلات المصريين في الخارج في أفضل مستوى لها، ودخل قناة السويس ارتفع بصورة ملحوظة، وهناك تحسن في حركة السياحة والميزان التجاري، وهذا يصب في صالح الجنيه المصري.

وأوضح الخبير الاقتصادي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والإعلامى حسام حداد، على شاشة "الحياة"، أن توقعات بعض المؤسسات الدولية تشير إلى وصول الدولار لـ 14.5 جنيه قبل نهاية هذا العام، في ظل وجود تحسن في الاستثمارات الأجنبية القادمة لمصر.

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وذكر أن مصر تعمل على تغيير السياسة المالية، وهذا في حاجة لبعض الوقت وتغير بعض القوانين والتشريعات، لافتًا إلى رئيس الوزراء الدكتورة مصطفى مدبولي أحيلت له مسؤولية وزارة الاستثمار، بهدف تسهيل إجراءات الاستثمار وتحسن الاقتصاد المصري.