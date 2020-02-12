شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة وول ستريت تواصل تسجيل مستويات قياسية مرتفعة مع تباطؤ انتشار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل المؤشران ستاندرد اند بورز500 وداو جونز الصناعى مستويات قياسية مرتفعة جديدة عند الفتح فى بورصة وول ستريت اليوم الأربعاء وسط علامات على أن انتشار فيروس كورونا يتباطأ فى الصين. وصعد داو جونز 130.41 نقطة، أو 0.45 %، إلى 29406.75 نقطة. وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 12.75 نقطة، أو 0.38 %، إلى 3370.50 نقطة بينما قفز المؤشر ناسداك المجمع 49.66 نقطة، أو 0.52 %، إلى 9688.60 نقطة. وزادت المؤشرات الثلاثة مكاسبها فى التعاملات المبكرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بورصة وول ستريت تواصل تسجيل مستويات قياسية مرتفعة مع تباطؤ انتشار كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.