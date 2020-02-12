شكرا لقرائتكم خبر عن 265 مليون دولار قيمة صادرات مصر من الأثاث خلال عام 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت صادرات مصر من الأثاث خلال العام الماضي لتسجل نحو 265 مليون دولار مقابل 324 مليون دولار خلال 2018 بانخفاض قدره 18%.
وأوضح التقرير الصادر عن المجلس التصديري للأثاث تراجع صادرات القطاع منذ 3 سنوات حيث تراجعت خلال 2017 بنسبة 15.5% لتسجل 342 مليون دولار مقابل 395 مليون دولار خلال 2016، كما تراجعت خلال 2018 بنسبة 5.3% لتبلغ 324 مليون دولار مقارنة بـ 2017.
وأرجع ذلك إلى انخفاض صادرات الأثاث إلى الدول العربية خلال العام الماضي بنسبة 21% بالرغم من ارتفاعها للسعودية وليبيا، وكذلك الى الدول الأوروبية بنسبة 14%، وإلى الأمريكيتين بنسبة 29%، بينما استقرت الى الدول الافريقية ولباقي دول العالم.
ونوه التقرير بأن عدد مصدري الأثاث في مصر بلغ نحو 914 مصدر خلال العام الماضي، يستحوذ 84 مصدر منهم على 86% من إجمالي الصادرات بقيمة 227 مليون دولار، مشيرا إلى أن بند "أثاث آخر من خشب" يستحوذ على 76% من اجمالي صادرات الاثاث بقيمة 201 مليون دولار..
واستحوذت 5 دول " السعودية، الإمارات، سلطنة عمان، العراق، السودان" على 62% من إجمالي صادرات الاثاث المصري خلال العام الماضي بقيمة 164 مليون دولار، وتسيطر السعودية وحدها على 25% من صادرات الاثاث، تليها الامارات بنسبة 12%، ثم سلطنة عمان بنسبة 10%، والعراق بنسبة 8%، وامريكا على 3%، وايطاليا على 2%.
وعن أهم الدول التي انخفضت صادرات مصر من الاثاث اليها خلال 2019، اوضح التقرير انها تتمثل في الامارات بنسبة 26% لتبلغ 32 مليون دولار في مقابل 43 مليون دولار خلال 2018، سلطنة عمان بنسبة 24% لتبلغ 26 مليون دولار في مقابل 34 مليون دولار ، العراق بنسبة 48% لتسجل 22 مليون دولار في مقابل 42 مليون دولار، السودان بنسبة 24% لتبلغ 19 مليون دولار في مقابل 25 مليون دولار ، الاردن بنسبة 50% لتسجل 14 مليون دولار في مقابل 28 مليون دولار ، لبنان بنسبة 53% لتبلغ 7 ملايين دولار، ايطاليا بنسبة 25% لتسجل 6 ملايين دولار ، المغرب بنسبة 50% لتسجل 4 ملايين دولار، تركيا بنسبة 25% لتسجل 3 ملايين دولار، كينيا بنسبة 33% لتسجل مليوني دولار.
وتتمثل أهم الدول التي ارتفعت صادرات مصر من الاثاث اليها خلال 2019، في السعودية بنسبة 10% لتبلغ 65 مليون دولار في مقابل 59 مليون دولار خلال 2018، ليبيا بنسبة 140% لتبلغ 12 مليون دولار في مقابل 5 ملايين دولار ، امريكا بنسبة 17% لتسجل 7 ملايين دولار في مقابل 6 ملايين دولار، اسرائيل بنسبة 25% لتبلغ 5 ملايين دولار في مقابل 4 ملايين دولار ، نيجيريا بنسبة 100% لتسجل 4 ملايين دولار في مقابل مليوني دولار.
وبلغت قيمة صادرات الأثاث المصري الى الكويت نحو 3 ملايين دولار خلال 2019، و لكل من " الجزائر، الصين، هولندا، المانيا، بريطانيا، فرنسا" نحو مليوني دولار لكل دولة على حدا.
كانت هذه تفاصيل خبر 265 مليون دولار قيمة صادرات مصر من الأثاث خلال عام 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.