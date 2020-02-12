شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. اتحاد المستثمرين يطالب بخفض الغاز للمصانع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت اخبار الاقتصاد اليوم الأربعاء 12-2-2020 عدد من الأحداث والأخبار الهامة على المستوى المحلى والعربى والدولى، لعل أبرزها القرار الذى اتخذته وزارة الصناعة والتجارة بشطب نائب رئيس الغرف التجارية، إضافة إلى استمرار طلبات المصنعين لخفض أسعار الغاز للمصانع.

فيديو.. اتحاد المستثمرين: خفض أسعار الغاز للمصانع يعيد المصانع المتعثرة للإنتاج

قال الدكتور محرم هلال نائب رئيس اتحاد المستثمرين، إن خفض أسعار الغاز للمصانع يعيد المصانع المتعثرة للإنتاج مرة أخرى. وأضاف أن الدولة تسير في اتجاه دعم الصناعة الوطنية، ويظهر ذلك من خلال الاجتماعات مع المستثمرين بالقطاع الصناعى لحل مشكلات المصانع المتعثرة، وكذلك مبادرة دعم الصناعة بـ 100 مليار جنيه، لافتا إلى أن هناك بوادر إيجابية تنتظر الصناعة والاقتصاد حال مراجعة الحكومة لأسعار الغاز المقدمة للصناعات المختلفة.

وقال فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن خفض الأسعار سيؤدى إلى ارتفاع الطاقة الإنتاجية وهو ما يصاحبه تراجع التكلفة الفعلية، وبالتالي تراجع الأسعار للمستهلكين، وتحريك المبيعات بالأسواق، إضافة إلى زيادة في تنافسية الصادرات نتيجة تراجع التكلفة الإجمالية على الصناعات المختلفة، حسب حجم مكون الغاز منها.

البرازيل تلغى تعاقدات تصديرية من الأسمدة المصرية لارتفاع أسعار الغاز

قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، أن هناك عدد من طلبيات تصدير الأسمدة تم الغائها إلى دولة البرازيل بسبب ارتفاع أسعار الغاز فى مصر، موضحا أن دولة البرازيل من أكبر الدول المستوردة للأسمدة من مختلف الدول حول العالم ومنها مصر، وتعتبر دولة تونس هى المنافس القوى مع مصر في تصدير الأسمدة إلى البرازيل.

وأضاف أبو المكارم في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن صناعة الأسمدة تعتمد بصورة كبيرة فى المادة الخام على الغاز ونظرا لارتفاع أسعاره فى مصر أدى إلى عدم قدرتنا التنافسية فى التصدير مع الدول الأخرى، موضحا أن السعر العادل للغاز في الصناعة المصرية لابد أن يكون مثل السعر العالمى، سعر متغير في الصعود والهبوط وفقا للأسواق العالمية وعدم تسعيره عند نقطه محددة مثلما تفعل باقى دول العالم.

ارتفاع واردات البورسلين 4 أضعاف وتضرر 34 مصنعا لارتفاع أسعار توريد الغاز لمصانع

كشف الدكتور صبحي نصر، رئيس لجنتي الضرائب والبنوك بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، عن ارتفاع وتيرة استيراد البورسلين خلال عام 2019 بشكل غير مسبوق، حيث بلغ إجمالي الواردات المصرية من البورسلين 4 أضعاف حجم الإنتاج المصري محليا لانخفاض تكاليف الإنتاج في الخارج قياسا بتكاليف إنتاج في مصر.

وقال الدكتور صبحي نصر، في تصريح لـ"الخليج 365"، إن ارتفاع أسعار توريد الغاز للمصانع في مصر، أدى إلى تراجع الطاقة الإنتاجية للمصانع، وتراجع التصدير، وهو ما ترتب عليه تحقيق ميزة نسبية لصالح المنتج المستورد لأنه يحصل على الغاز بأسعار أقل من مصر، وبالتالي يحد من قدرة المصانع على زيادة الإنتاج محليا.

وزير البترول يوقع اتفاقية للبحث عن البترول والغاز بخليج السويس بـ35 مليون دولار

وقع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية خلال اليوم الثاني من مؤتمر ومعرض مصر الدولى الرابع للبترول ايجبس2020 اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز مع شركة نبتون انرجي في منطقة شمال غرب الأمل بخليج السويس باستثمارات حدها الأدنى 35 مليون دولار ومنحة توقيع 11 مليون دولار لحفر 3 آبار.

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وقع الاتفاق مع الوزير كل من المهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول وجيم هاوس الرئيس التنفيذي لشركة نبتون. ثم شهد المهندس طارق الملا التوقيع علي عدد من الاتفاقيات مع شركات عالمية للتعاون في تنفيذ عدد من المشروعات في مختلف مجالات صناعة البترول والغاز والبتروكيماويات .

وزارة التجارة تسقط عضوية على شكرى نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية

أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا بإسقاط عضوية على عبد الجواد شكرى عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، ونائب رئيس مجلس إدارة الغرفة، وذلك نتيجة الطعون المقدمة ضده داخل غرفة القاهرة التجارية.

وجاء القرار الذى حصل ”الخليج 365” على نسخه منه، بتاريخ 11 فبراير 2020، بناء على لجنة مشكلة للنظر في الطعون المقدمة ضده من الغرف التجارية والتى تطابقت مع المادة 8 من قانون الغرف التجارية رقم 189 لسنة 1951.

فودافون تطالب بدراسة استخدام المصرية للاتصالات حق الشفعة فى صفقة STC

كشف مصدر مسئول، عن تقدم شركة فودافون مصر، اليوم الأربعاء، بطلب إلى جهاز حماية المنافسة، لدراسة الوضع القانوني الخاص باستخدام المصرية للاتصالات لحق الشفعة لشراء حصة فودافون العالمية بشركة "فودافون مصر"، وذلك بعد توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة الاتصالات السعودية STC لشراء 55% من حصتها في فودافون مصر.

وأوضح المصدر، لـ"الخليج 365"، أسباب تقدم فودافون بهذا الطلب لجهاز حماية المنافسة، لتخوفها من الوقوع تحت طائلة القانون حال استخدام المصرية للاتصالات حق الشفعة، لكونها تملك شركة محمول منافسة.

وكانت مجموعة فودافون العالمية، قد أعلنت عن يوم 29 يناير الماضى، عن توقيع مذكرة تفاهم، لبيع محتمل لحصتها البالغة 55% فى فودافون مصر إلى شركة الاتصالات السعودية STC، مقابل 2.393 مليار دولار، وهو ما يعادل أكثر من 37 مليار جنيه.

فودافون العالمية تنسحب من أكبر معرض للهواتف فى العالم بسبب كورونا

أعلنت فودافون العالمية الانسحاب من المؤتمر العالمى للهواتف المحمولة Mobile World Congress الذى تنظمه الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA فى مدينة برشلونة خلال الفترة من 24 إلى 27 فبراير الجارى، وذلك خوفا على موظفيها وعملائها وشركائها من مخاطر فيروس كورونا الجديد، مشيرة إلى أن قرارها جاء بعد دراسة متأنية.

وقالت فودافون فى بيان عبر صفحتها الرسمية عبر موقع تويتر، إنها كانت تراقب بعناية أخبار فيروس كورونا ولاحظت التحذيرات الأخيرة الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، وبعد دراسة متأنية، قررت الانسحاب من المؤتمر العالمى للهواتف لهذا العام فى برشلونة.