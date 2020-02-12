شكرا لقرائتكم خبر عن "برنت" يخفض مكاسبه إلى 3.6% بعد ارتفاع المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم مدعومة يانحسار القلق من فيروس كورونا، لكن الخام خفض مكاسبه بعد بيانات المخزونات الأمريكية التي سجلت ارتفاعا أعلى من المتوقع.



وكشف مسؤول صيني عن التوقعات بانحسار فيروس كورونا واحتمالية الققضاء عليه بحلول أبريل/نيسان المقبل، وذلك رغم ارتفاع الوفياات اليوم إلى أكثر من 1100 حالة وغصابة نحو 45 ألفاً آخرين.



وأعلنت إدارة معلومات الطاقة ارتفاع مخزون النفط في الولايات المتحدة بحوالي 7.5 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى ارتفاع بنحو 2.3 مليون برميل.

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وزادت هذه البيانات عما أعلنه معهد البترول الأمريكي أمس بارتفاع مخزون النفط بنحو ستة ملايين برميل في نفس الفترة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سعر "ويست تكساس" بحلول الساعة 17:10 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.9 إلى 51.3 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 51.7 دولار وأقل سعر عند 49.9 دولار.



وصعد "برنت" بنسبة 3.6% إلى 55.9 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 56.2 دولار وأقل سعر عند 54.3 دولار.