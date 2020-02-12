شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار النيوزلندي يرتفع عقب قرار البنك المركزي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار النيوزلندي خلال تعاملات اليوم أمام أغلب العملات الرئيسية مدعوما بقرار البنك المركزي اليوم بشأن معدل الفائدة.



وقرر البنك المركزي في نيوزلندا اليوم تثبيت معدل الفائدة عند 1.00% دون تغيير تماشيا مع توقعات المحللين.



وذكر البنك في بيانه أن السياسة النقدية الحالية مناسبة ولم يلمح إلى أي قرارات خفض للفائدة خلال العام الجاري، وهو ما دعم الطلب على العملة النيوزلندية.

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ومع ذلك، ألمح البنك إلى وجود مخاطر على نمو الاقتصاد العالمي خاصة مع انتشار فيروس "كورونا" في الصين وعدد من الدول الآسيوية والأوروبية.



وتجدر الإشارة إلى الحكومة الصينية أعلنت اليوم ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى نحو 1117 حالة بينما أصيب أكثر من 45 ألف شخص بالفيروس القاتل.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار النيوزلندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 17:14 بتوقيت جرينتش بنسبة 1% إلى 0.6468، وسجل أعلى سعر عند 0.6488 وأقل سعر عند 0.64.