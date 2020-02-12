شكرا لقرائتكم خبر عن مخالفة 10 عمال يصنعون الذهب بمنزل عشوائي في جدة والان نبدء بالتفاصيل

تمكنت الفرق الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار من ضبط عشرة عمال مخالفين من جنسية آسيوية يديرون معملاً غير مرخص لتصنيع المشغولات الذهبية بمنزل عشوائي في حي الكندرة جنوب محافظة جدة بعد عمليات رصد وتحرٍّ للموقع المذكور لمدة أسبوع.

وتبين من خلال الوقوف على المقر بالتنسيق والتعاون مع الجهات الأمنية مزاولة العمالة نشاط صناعة المعادن الثمينة والعمل لحسابهم الخاص ووجود شبهة تستر تجاري وعدم توافر سجلات تجارية أو تراخيص مزاولة النشاط، إضافة لعدم وجود "دمغة" علامة تجارية.

وضبطت الوزارة 743 قطعة من مشغولات الذهب تزن 4 كيلوجرامات، تمت إحالة عينات منها للفحص في مختبرات متخصصة، وأغلقت المقر وأحالت العمالة إلى النيابة العامة لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم ومن ثم القضاء لمعاقبتهم وفقاً لنظامي مكافحة التستر والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

وأكدت وزارة التجارة والاستثمار أهمية نظامية أعمال المنشآت كافة، وحصولها على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، داعية عموم المواطنين والمقيمين بمختلف مناطق المملكة إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.