شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة القيد بالبورصة تغرم "فوديكو" 100 ألف جنيه لعدم إعلانها عن معلومة جوهرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، تغريم الشركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو، مبلغ وقدره 100 ألف جنيه يسدد خلال 15 يوما من تاريخ إخطار الشركة بقرار لجنة القيد، وعلى أن يعاد عرض موقف الشركة على لجنة القيد فى حالة عدم الالتزام بنهاية المهلة الممنوحة للشركة، وذلك لمخالفة الشركة لأحكام المادة 28 و34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 51 من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد، المتعلقة بعدم الإفصاح عن معلومة جوهرية.

فيما قررت اللجنة، الموافقة على قبول طلب إعادة العرض ‏والعدول عن قرار لجنة القيد فيما يخص الالتزام المالى الموقع على المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية.‏

كما قررت اللجنة، التنبيه على شركة العربية للمحابس، بمراعاة أحكام المادة 31 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمادة 45 من الإجراءات التنفيذية مستقبلاً.

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كما وافقت اللجنة، على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لبنك القاهرة من 2.25 مليار جنيه إلى 5.25 مليار جنيه بزيادة قدرها 3 مليارات جنيه موزعة على 750 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 4 جنيهات للسهم الواحد، والزيادة مسددة نقداً، واكتتب بنك مصر في كامل أسهم الزيادة دون إعمال حقوق الأولوية، وذلك بموجب شهادة إيداع بنكية.

كما قررت اللجنة، قيد زيادة رأس المال المرخص به لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير من 200 مليون جنيه إلى 1.5 مليار جنيه، وقيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 11.3 مليون جنيه إلى 333.8 مليون جنيه بزيادة قدرها 222.5 مليون جنيه، وذلك بإصدار عدد أسهم 890.1 مليون سهم بقيمة اسمية 25 قرشا للسهم الواحد تمويلًا من الأرباح المرحلة طبقًا للقوائم المالية للشركة.