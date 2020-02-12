شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج بجلسة الأربعاء.. و"قطر" تهبط للجلسة الرابعة على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية-تاسى، وبورصة البحرين مدفوعين بصعود بقطاع البنوك، فيما هبط قطاع العقارات ببورصة دبى، وواصلت بورصة قطر التراجع للجلسة الرابعة على التوالي، وتباينت مؤشرات بورصة الكويت للجلسة الثالثة على التوالي.





بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.25% رابحاً 19.72 نقطة ليغلق عند مستوى 7915.36 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 1.12% رابحاً 88.17 نقطة ليغلق عند مستوى 7953.87 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 148.1 مليون سهم بقيمة 3.4 مليار ريال، وارتفعت أسهم 72 شركة، فيما تراجعت 113 شركة.

وارتفعت 7 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.73%، أعقبه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.49%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.09%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.51%، ثم قطاعى الرعاية الصحية والسلع الرأسمالية بنسبة 0.41%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.22%، فيما تراجع قطاع الأدوية بنسبة 1.23%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.09%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.94%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.66%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.65%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.61%.

وجاء سهم "أنعام القابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.22%، ثم العقارية بنسبة 5.97%، ثم باعظيم بنسبة 3.88%، فيما جاء سهم "المصافى" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 10%، ثم زين السعودية بنسبة 6.97%، ثم دار الأركان بنسبة 5.94%.



بورصة الكويتتباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع مؤشرا السوق العام والأول، فيما ارتفع مؤشرا السوق الرئيسى ورئيسى 50. بورصة الكويتتباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع مؤشرا السوق العام والأول، فيما ارتفع مؤشرا السوق الرئيسى ورئيسى 50.

وانحفض مؤشر السوق العام بنسبة 0.11% خاسراً 7.1 نقطة ليغلق عند مستوى 6215.80 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.19% خاسراً 13.3 نقطة ليغلق عند مستوى 6909.98 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.11% رابحاً 5.34 نقطة ليغلق عند مستوى 4841.13 نقطة، وصعد مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.11%، رابحاً 5.28 ليغلق عند مستوى 4965.46 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 289 مليون سهم بقيمة 25.9 مليون دينار كويتى عبر تنفيذ 10.1 ألف صفقة.

وتراجعت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 4.31%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.12%، تلاه قطاع الاتصالات والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.44%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.34%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.24%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.09%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.08%، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.92%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.36%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.02%.

وجاء سهم "شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 20.52%، تلاه شركة مجموعة المستثمرون القابضة بنسبة 20%، ثم شركة أبيار للتطوير العقارى بنسبة 10%، فيما تصدر سهم "شركة المال للاستثمار" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 11.35% ثم شركة دار الثريا العقارية بنسبة 11%، ثم شركة وثاق للتأمين التكافلى بنسبة 10%.

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بورصة قطرتراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.42% خاسرة 143.81 نقطة، لتغلق عند مستوى 9953.37 نقطة، بضغوط هبوط 6 قطاعات على رأسها العقارات، وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 71.2 مليون سهم بقيمة 261.6 مليون ريال قطرى عبر تنفيذ 6731 صفقة، وارتفعت 7 أسهم، وانخفض 34 سهما، واستقرت 7 أسهم.

وانخفضت 6 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع الصناعات بنسبة 3.16%، أعقبه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.91%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.66%، فقطاع التأمين بنسبة 1.22%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.66%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.64%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.57%.

بورصة دبىتراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.45% خاسراً 12.43 نقطة ليغلق عند مستوى 2729.92 نقطة، بضغوط هبوط سهم إعمار العقارية، وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 114.3 مليون سهم محققة ما قيمته 192.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 2555 صفقة لعدد 33 سهما، وارتفعت 8 أسهم، وانخفض 22 سهما، واستقرت 3 أسهم. بورصة دبىتراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.45% خاسراً 12.43 نقطة ليغلق عند مستوى 2729.92 نقطة، بضغوط هبوط سهم إعمار العقارية، وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 114.3 مليون سهم محققة ما قيمته 192.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 2555 صفقة لعدد 33 سهما، وارتفعت 8 أسهم، وانخفض 22 سهما، واستقرت 3 أسهم.

وهبطت 4 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.76%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.38%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.38%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.07%، فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 2.10%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.17%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.08%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 2.84%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 2.83%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 9.87%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 5.20%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 11.5 مليون ورقة بقيمة 44.9 مليون درهم.





بورصة البحرينتراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.07% خاسراً 1.19 نقطة ليغلق عند مستوى 1661.73 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى البنوك التجارية والاستثمار.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 5.8 مليون سهم بقيمة 870.4 ألف دينار.

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 5.42% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.18%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.17%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.35% بضغوط هبوط سهم مجموعة البركة المصرفية بنسبة 1.23%، شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.37%.

فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.74% مدفوعا بصعود سهم شركة زين البحرين بنسبة 1.82%، عقارات السيف بنسبة 0.99%.