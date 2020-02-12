شكرا لقرائتكم خبر عن الصندوق الصناعي السعودي: نستهدف منح تمويلات للشركات قيمتها 15 مليار ريال بـ2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستهدف صندوق التنمية الصناعية السعودي منح تمويلات قياسية قيمتها 15 مليار ريال العام الجاري، مقارنة بـ 12.4 مليار ريال العام الماضي.

وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق إبراهيم المعجل، أن الأموال المخصصة من قبل الصندوق لتمويل الشركات العام الجاري، ستوجه إلى 4 قطاعات حسب رغبة القطاع الخاص، بحسب "العربية".

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وأكد أن هناك 100 شركة تستفيد حاليا من تمويلات الصندوق، 80% منها شركات صغيرة ومتوسطة. ويرى طلبات عديدة من قبل قطاع الخدمات اللوجستية، وقطاع الصناعات الغذائية وقطاع الصناعات البتروكيماوية.

وأشار المعجل إلى أن الصندوق أضاف 3 منتجات تمويلية خلال العام الماضي تضاف إلى المنتج التمويلي الوحيد الذي كان يقدمه وهو تمويل المشاريع.

يشار إلى أن شركة الغاز والتصنيع الأهلية (الغاز) تسلمت في يناير الماضي الدفعة الأولى من قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي تمثل 50% بما قيمته 85.3 مليون ريال من قيمة القرض، مشيرا إلى أن ذلك بعد استقطاع تكاليف المشورة والتقييم ودراسة الجدوى البالغة 16.2 مليون ريال.