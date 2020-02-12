شكرا لقرائتكم خبر عن "دلمون للدواجن" تتحول للخسارة وتتكبد 142.4 ألف دينار خلال 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية الأولية لشركة دلمون للدواجن، المعلنة اليوم الأربعاء، عن تحولها لتكبد الخسائر خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وأعلنت الشركة، في بيان لموقع سوق "البحرين" المالي، عن صافي خسائر بقيمة 142.4 ألف دينار بحريني، مُقابل صافي أرباح بلغ 391.4 ألف دينار خلال العام 2018.

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هذا وتراجعت إيرادات الاستثمارات إلى 221.6 ألف دينار للعام المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2019 مقارنة بإيرادات استثمارات بلغت 255 ألف دينار بحريني للعام 2018.

وسجلت الشركة خسائر من العمليات بلغت 309.7 ألف دينار للعام المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2019 مقارنة بأرباح من العمليات بلغت 278.3 ألف دينار بحريني للعام 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغت 33.5 ألف دينار بحريني خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مُقابل صافي أرباح بلغ 426.8 ألف دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2018.