شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "البحرين الوطني" ترتفع 21.3% خلال الربع الرابع وإدارته تُوصي بتوزيعات نقدية وأسهم منحة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية الأولية لبنك البحرين الوطني، المُعلنة اليوم الأربعاء، عن ارتفاع أرباحه بنسبة 21.3% خلال الربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وقال البنك، في بيان لموقع سوق البحرين المالي، إنه حقق صافي ربح- خاص بملاك البنك- بلغ 18.2 مليون دينار بحريني مقابل أرباح بلغت 15 مليون دينار بحريني في الربع المقابل من 2018.

وأرجع البنك الارتفاع في الأرباح خلال الربع الرابع من العام الجاري إلى نمو الدخل التشغيلي بنسبة 6.9%ومخصصات أقل بمقدار 0.1 مليون دينار بحريني مقارنة مع 3.1 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من عام 2018.

وعلى النحو ذاته، حقق البنك صافي أرباح بلغ 74.2 مليون دينار خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 70 مليون دينار في العام 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 6%.

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وأوصى مجلس إدارة البنك للجمعية العمومية بتوزيع مخصصات عن العام 2019، بقيمة 38.7 مليون دينار بحريني بنسبة 25% وبمبلغ 3.7 مليون دينار بحريني للهبات والتبرعات.

كذلك سيقدم مجلس الإدارة مقترحاً ينص على توزيع أسهم منحة بواقع سهم واحد مقابل كل عشرة أسهم، وتحويل 8 مليون دينار بحريني من الأرباح المرحلة إلى الاحتياطي القانوني.

وتجدر الإشارة إلى أن بنك البحرين الوطني حقق أرباحاً بقيمة 16 مليون دينار خلال الربع الثالث من العام 2019، مقابل أرباحاً بلغت 18.2 مليون دينار في الربع الثالث من عام 2018.

وفي المُقابل، ارتفعت أرباح البنك بنسبة 1.8% خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019 إلى 56 مليون دينار، مقابل 55 مليون دينار في نفس الفترة خلال العام الماضي.