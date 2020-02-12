شكرا لقرائتكم خبر عن مخزونات النفط في الولايات المتحدة تقفز 7.5 مليون برميل والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت إدارة معلومات الطاقة ارتفاع مخزونات النفط في الولايات االمتحدة بحوالي 7.5 مليون برميل إلى 442.5 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي بينما توقع محللون ارتفاعها بنحو 2.3 مليون برميل.
واظهرت البيانات أيضا انخفاض مخزون البنزين بمائة ألف برميل إلى 261 ألف برمميل، في حين انخفض مخزون المقطرات بمليوني برميل إلى 141.2 مليون برميل.
كان معهد البترول الأمريكي قد كشف أمس في بياناته غير الرسمية ارتفاع مخزون النفط بستة ملايين برميل في نفس الفترة.
كانت هذه تفاصيل خبر مخزونات النفط في الولايات المتحدة تقفز 7.5 مليون برميل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.