شكرا لقرائتكم خبر عن مخزونات النفط في الولايات المتحدة تقفز 7.5 مليون برميل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت إدارة معلومات الطاقة ارتفاع مخزونات النفط في الولايات االمتحدة بحوالي 7.5 مليون برميل إلى 442.5 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي بينما توقع محللون ارتفاعها بنحو 2.3 مليون برميل.



واظهرت البيانات أيضا انخفاض مخزون البنزين بمائة ألف برميل إلى 261 ألف برمميل، في حين انخفض مخزون المقطرات بمليوني برميل إلى 141.2 مليون برميل.



كان معهد البترول الأمريكي قد كشف أمس في بياناته غير الرسمية ارتفاع مخزون النفط بستة ملايين برميل في نفس الفترة.